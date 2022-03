Fraldas e absorventes usados são encontrados dentro de colchonete de cachorro

Reprodução/Arquivo pessoal da fonte (extraído do G1)

Uma estudante de enfermagem havia comprado um colchonete para seu cãozinho, mas logo descobriu que estava completamente cheio de absorventes, fraldas e embalagens usadas logo após o cachorro rasgar seu estofado. O item foi comprado na cidade de Sete Barras, em um supermercado no Vale do Ribeira – SP. Informações são do portal de notícias G1.

Hamana Akutsu, a estudante de 24 anos, relatou ao G1 que se surpreendeu ao descobrir o conteúdo de materiais descartáveis que preenchia o colchonete, tendo o adquirido há quatro meses. “Compramos achando que era feito de espuma como os anteriores que sempre tivemos”, relatou a jovem.

A dona do cãozinho relata que o animal, Rock, ainda utilizava o colchonete antigo no período em que o novo havia sido comprado. Contudo, na manhã da quarta-feira (9) o animal passou a dormir em sua nova cama. Não durou muito até que Rock percebesse algo de estranho com o colchonete. O cachorro rasgou sua nova cama na sexta-feira (11) revelando o conteúdo que preenchia o acolchoado. “Primeiro pensamos que fossem sacolas plásticas, de uma mistura de embalagens de absorventes, absorventes e protetores diários usados”, disse Hamana ao G1.

Revolta sobre o ocorrido

A estudante manifestou sua indignação sobre como os animais ainda são desrespeitados perante a essa situação. “A minha indignação é o fato de um produto pet estar sendo vendido sendo que foi feito de material de produto íntimo e, acima de tudo, sujo. Se o meu cachorro não rasgasse nunca saberíamos do que o tal colchonete é feito”, relatou ela. Hamana ainda contou que Rock vomitou durante a noite da quinta-feira (10), mesmo dia em que começou abriu o colchonete e revelou os materiais descartáveis.

A dona do cão também falou sobre sua revolta pela falta de preocupação sobre a saúde do animal e dono serem expostas desta forma. “Foi um misto de raiva e revolta diante da situação, pois prezamos pela saúde e bem-estar animal e produtos destinados para pets são vendidos feitos com lixos expondo o animal e seus donos ao risco de contaminação.”