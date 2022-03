Cachorro engole anel de casamento e deixa os tutores desesperados

Um cachorrinho entediado deu o maior trabalho para sua tutora. Cansado de tentar chamar a atenção dela durante uma reunião de trabalho, o pequeno Finn decidiu que comer o anel de casamento da mulher seria uma boa forma de fazê-la dar a ele toda atenção possível.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a tutora de Finn, Shyler Brianne Kraus, tem uma rotina de trabalho corrida apesar de trabalhar de casa.

Além de conciliar o trabalho com os afazeres domésticos, ela também lida com seu cãozinho de estimação, o amável Finn que, em algumas vezes, pode precisar de um pouco mais de atenção do que o esperado.

“Normalmente consigo dar a Finn toda a atenção que ele quer mesmo durante minha rotina de trabalho, mas no dia em questão tive uma reunião que me impediu de dar a ele a atenção que ele queria naquele momento”, conta.

Após uma radiografia, os veterinários localizaram o anel. (Reprodução / Shyler Brianne Kraus)

Shyler estava participando de uma reunião importante via videoconferência quando Finn decidiu se divertir com seus brinquedos em outro espaço da casa.

“Enquanto estava na reunião eu ouvi ele brincar com algo metálico, conseguia escutar o ruído do metal batendo em suas unhas e dentes. Não sei como, mas eu simplesmente sabia que era meu anel de casamento”.

Ela passou três dias esperando que Finn ‘devolvesse’ o anel

Para Shyler, seu cachorro teve a atitude que qualquer animal teria em uma situação dessas. “Ele fez o que qualquer cachorro racional faria, comeu o item de maior valor que eu tinha para me dar uma lição”.

“Deixei meu anel de casamento na minha mesa de cabeceira, um erro que não cometo mais porque ele subiu na cama e pegou meu anel. Foi algo com ‘Você não vai me dar atenção quando quero brincar porque tem que trabalhar? Então tá! Não é para trabalhar quando eu quero brincar!’”.

Assim que terminou a reunião, Shyler se deparou com Finn, entediado, sentado atrás dela enquanto a esperava para uma brincadeira e após procurar, sem sucesso, por seu anel de casamento acabou concluindo que o cachorro deveria estar brincado com ele.

Depois de uma ida ao veterinário e um Raio-X, o anel foi localizado, e mesmo após muita ração a base de fibra, ainda levou um tempo para Finn “devolvê-lo” a sua dona.

“Quinta a noite: sem anel. Sexta de manhã: sem anel. Sexta de tarde: sem anel. Passei o final de semana amassando as fezes dele para ter certeza de que o anel não estava lá”, explica.

“Na segunda nós descobrimos que o anel começou a se movimentar. Graças a minha sogra cozinhando, meu sogro sempre dando um petisco a Finn e meu marido brincando com ele o tempo todo, nós conseguimos recuperar o anel”.

Shyler agora conta que o cachorrinho estava a apenas alguns minutos de precisar passar por uma cirurgia, mas por sorte conseguiu expelir o anel de forma natural. “Ele virou uma lenda na clínica veterinária”.