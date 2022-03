Tatuagem de sobrancelha sai completamente diferente do esperado

Uma mulher ficou desolada após descobrir que o resultado da tatuagem feita em suas sobrancelhas ficou completamente diferente do que ela esperava.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher, chamada Abigail, espantou seus seguidores ao mostrar suas tatuagens de sobrancelhas que foram pintadas de forma irregular, a deixando com duas sobrancelhas ao invés de uma.

Ela, que publicou o resultado em seu TikTok, mostra que a tatuagem feita com a técnica de micropigmentação foi feita ligeiramente mais alta do que a sua sobrancelha original, a deixando com um visual um tanto quanto estranho.

A situação fica ainda pior quando a jovem se lembra de que o design malfeito foi realizado por uma pessoa a qual ela considera como amiga.

As sobrancelhas não saíram como o imaginado

Publicando pelo perfil @itsabigailb*tchhhh, em seu TikTok, ela explica: “Quando você deixa sua amiga tatuar suas sobrancelhas... São seus amigos que te detestam.

Enquanto ela mostra as imagens do resultado, é possível ouvir ao fundo uma música que diz: “Eu gostaria de ter uma máquina do tempo”, resumindo completamente os sentimentos da mulher em relação a tatuagem.

Após divulgar o resultado, milhares de pessoas que segue Abigail decidiram comentar mensagens de apoio e sugestões para que ela consiga lidar com o caso.

Algumas pessoas até mesmo ofereceram seus serviços para realizar a remoção gratuita da micropigmentação.

“Eu passei por isso há sete anos. Precisei de uma quantia de 650 libras, (aproximadamente R$4000) para conseguir remover. Na época eu precisava raspar minhas sobrancelhas de verdade todos os dias. Sinto muito por você”, escreveu um usuário.

“Minha mãe fez as sobrancelhas, elas nem combinavam com seu cabelo tendo cores roxas e rosas que pareciam linhas de neon”, comentou outro.

“Você pode buscar uma solução para se livrar destas sobrancelhas e, no futuro, poderá procurar um profissional certificado para realizar uma nova micropigmentação seguindo a forma natural de seu rosto”, ao que a própria Abigail respondeu: “Então... não fui eu que fiz isso no meu rosto”.