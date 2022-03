Pelo na língua? Indiano desenvolve doença rara da língua peluda

Médicos da Índia diagnosticaram um caso extremamente raro de um indiano de 50 anos que apresentava um quadro de língua peluda, conforme relatou a revista científica The Journal of the American Medical Association.

De acordo com o relato, o indiano tinha um revestimento preto espesso na língua, amarelado no centro, e com fibras finas, alongadas que davam a aparência de uma superfície peluda. Técnicamente, a doença é chamada de ‘língua preta pilosa’ ou ‘língua peluda.

Como o homem havia tido um AVC (Acidente Vascular Cerebral) três meses antes que o deixou com pouca mobilidade no lado esquerdo do corpo e se alimentava de uma dieta líquida, isso provavelmente, de acordo com os médicos, ajudou a desenvolver a doença.

Man Discovers He Has Especially Severe Case Of "Black Hairy Tongue"https://t.co/lE8kO0aYMF pic.twitter.com/gGCkQFVv5w — IFLScience (@IFLScience) March 10, 2022

A língua preta é causada pelo acúmulo de células mortas na língua, que faz com que as papilas se alonguem e prendam outras substâncias, como alimentos, bactérias e fungos. Pode ser causada por efeito colateral de antibióticos, má higiene oral, boca seca e tabagismo.

A doença não causa dor e o tratamento costuma ser simples. No caso dele, a simples mudança nos hábitos de higiene oral fizeram com que sua língua voltasse à coloração normal em pouco mais de 20 dias.

A parte amarelada da língua, de acordo com os médicos, era resultado do tipo de alimentação que ele tinha, e não da língua preta pilosa.

