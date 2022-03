Pai proíbe o filho de receber os amigos para comemorar seu 10º aniversário

Uma mãe ficou completamente perplexa com os argumentos de seu marido ao proibir a presença dos amigos de seu filho na comemoração de 10 anos da criança. Segundo ela, ele foi completamente contra a presença das crianças alegando não querer “estranhos em sua casa”.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher procurou o auxílio do Reddit para tentar achar uma forma de convencer o marido sobre a importância da presença das crianças na festa de seu filho.

Segundo relato da mulher, a família recentemente precisou mudar o menino, prestes a fazer 10 anos de idade, para outra escola. Ele sofre com problemas de ansiedade e o novo ambiente escolar se mostrou benéfico para a situação do menino.

“Gostaríamos de dar uma festa para convidar outras pessoas. Conheci as mães das outras crianças que ajudaram muito na ansiedade do meu filho”, explica.

“Meu marido descobriu meus planos e disse que não permitiria qualquer convidado que ele não conheça pessoalmente. Eu disse que as mulheres eram minhas amigas e que seus filhos são amigos do nosso. Mas ele simplesmente me mandou aceitar sua decisão”.

Ela é completamente contra a opinião do marido

Diante da situação, a mulher tentou argumentar com seu marido, explicando que ele precisa entender que estes “estranhos” são amigos de seu filho e que suas famílias também são, mas ele permanece irredutível afirmando que “ele é o pai e o menino é seu filho”.

“Ele é meu filho também e receber os amigos aqui irá ajudar a fortalecer os laços de amizade entre eles. Eu falei que ele estava sendo irracional, ele se irritou e se nega a falar comigo desde então”, conta.

Segundo ela, o marido apenas enviou uma mensagem a chamando de desrespeitosa por não respeitar sua autoridade.

Ao questionar os usuários do Reddit sobre a situação, a mulher recebeu suporte por meio de diversos comentários.

“Agora entendemos de onde vem os problemas de ansiedade do seu filho. Seu marido está sendo irracional. Se ele quer conhecer pessoalmente os amigos do filho e os parentes dele, essa é uma ótima oportunidade”, escreveu um usuário.

“Seu marido te controla dessa forma? Se ele estiver sendo muito cabeça dura é um sinal par você realizar a festa em outro lugar, que não sua casa”, sugeriu outro.