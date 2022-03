Mulher acusa os sogros de serem mesquinhos por não ajudarem com o casamento

Uma noiva está sendo extremamente criticada depois de reclamar do posicionamento de seus sogros diante de seu casamento. Enquanto seus pais ajudar a arcar com grande parte da celebração, os pais do noivo não se importaram em auxiliar da mesma forma.

Conforme a publicação feita pela noiva no Reddit, aparentemente os pais do noivo decidiram levar a situação à moda antiga e deixar com os pais da noiva a maior parte dos gastos do casamento, explica o The Mirror.

Aparentemente, ela não gostou muito dessa situação e buscou o apoio do Reddit para tentar achar uma solução para seus problemas.

Em seu post ela explica que os pais a auxiliaram com cerca de 24 mil libras, aproximadamente R$160 mil, como um presente de noivado para que eles comecem a planejar o grande dia. Por outro lado, os pais de seu noivo deram somente 300 libras, aproximadamente R$1900 para auxiliar com os gastos.

“Meus pais, gentilmente, nos presentearam com 24 mil libras pelo nosso noivado. Meu irm~´ao noivou no ano passado e recebeu o mesmo”, explicou ela.

Os pais do noivo não fizeram o mesmo

Segundo ela, as coisas ficaram complicadas quando os pais do seu noivo decidiram ajudar também. “Os meus sogros são divorciados, cada um deles nos deu 150 libras. Apesar de conversarmos sobre nossos planos de casamento, eles não se ofereceram para contribuir, então meu noivo precisou perguntar diretamente se eles iriam nos ajudar para podermos colocar o valor em nosso orçamento”.

“Depois de pressionados, eles nos deram 1500 libras (R$9.000). Eu sei que não é muita coisa, mas me sinto prejudicada. Sei que cada um vive de uma forma diferente, mas sinto pena pela diferença de valores ser tão grande”.

Ela ainda explica que seus pais passaram anos juntando fundos de faculdade e casamento para ela e seus irmãos enquanto os pais de seu noivo “gastam com as férias deles ao invés de ajudá-lo com educação ou casamento”.

Diante da postura da noiva, diversos usuários do Reddit comentaram a situação, muitos assustados pela ganância da noiva.

“Eu li isso algumas vezes e continuo chocado. Os pais criaram seu parceiro e ele é um adulto. Se eles querem aproveitar a vida depois de criar o filho, eles tem esse direito. Bom pra eles”, escreveu um usuário.

“Isso é uma piada? Sério? Prefiro que meus pais gastem esse valor com as férias do que com o meu casamento!”, completou outro.