Esposa atira em marido após ele se negar a mostrar mensagens no celular; ‘só queria assustar’

Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de homícidio após atirar no próprio marido depois que ele não entregou o celular para ela.

O caso aconteceu na cidade Pacaembu (SP), nesta semana, de acordo com informações do site G1.

Vizinho da residência, o pai da vítima entrou na casa pela porta da cozinha e viu sua nora sentada no chão, “em meio a sangue” e com o revólver do seu filho caído ao lado dela.

Ele contou que pegou a arma para evitar mais problemas. Após isso, acabou chamando a polícia rapidamente.

Esposa atira em marido após ele se negar a mostrar mensagens no celular

Após ele se negar a mostrar mensagens no celular, ela foi até o quarto e pegou a arma dele na gaveta da cômoda com o “intuito de assustá-lo”.

Ela solicitou novamente, mas a vítima teria se negado a atender ao pedido. A mulher afirmou que ficou “muito nervosa e apertou o gatilho”.

Como informado pelo site, o homem passou por cirurgia e permaneceu internado em estado estável.

‘Só queria assustar’

Na audiência de custódia, a Justiça de São Paulo converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva.

Ainda de acordo com as informações, a tentativa de homicídio foi motivada por uma crise de ciúmes entre o casal.