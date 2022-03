VÍDEO: homem é morto após tentar estuprar funcionária de sex shop

Uma mulher que trabalha em sex shop do Distrito Federal sofreu tentativa de estupro nesta quinta-feira (10), enquanto atuava em seu horário de expediente. O ato foi registrado pelas câmeras internas de segurança do estabelecimento. Segundo informações do portal G1, isso aconteceu no Riacho Fundo II, região administrativa do DF. O autor do crime morreu logo após agressão por parte de testemunhas que se revoltaram.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito da tentativa de estupro teve uma parada cardiopulmonar enquanto era agredido. Em tentativa de impedir o ato de estupro, as testemunhas presentes foram para cima do suspeito, que foi imobilizado. Como consequência, o homem não resistiu e morreu. A 29° Delegacia de Polícia, do Racho Fundo I, realizou o registro do caso, como relata o G1. Policiais militares socorreram o homem após aparecerem no local. O Corpo de Bombeiros prestou assistência, mas o suspeito veio a óbito após 53 minutos de procedimentos de ressuscitação.

Detalhes de como a tentativa de estupro se iniciou

De acordo com o G1, a funcionária agredida contou à polícia que o suspeito chegou ao sex shop e pediu para ver alguns produtos da loja. Após a moça ir ao depósito buscar o que ele havia pedido, o homem tentou agarrá-la e iniciou as agressões contra ela. A lojista foi enforcada e arrastada pelos cabelos em torno de 1 minuto. O suspeito havia tentado levar a vítima para uma área reservada da loja, contudo ela resistiu.

Posteriormente, outro homem havia adentrado ao estabelecimento e tentou conter o suspeito, porém não teve sucesso. Em seguida, mais duas pessoas apareceram e o caso foi registrado como homicídio e tentativa de estupro, como informa o G1. Quatro pessoas foram identificadas pela polícia no envolvimento da agressão ao suspeito que tentou estuprar a funcionária do sex shop.

