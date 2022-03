TikToker cria “armadilha” para homens em app de namoro. Entenda.

Aplicativos de namoro como o Tinder são considerados por muitos uma das melhores maneiras de encontrar pessoas com interesses em comum para conhecer mas, às vezes, não sabemos se a foto ou personalidade que vemos no aplicativo é a pessoa realmente. E quem provou isso foi uma mulher britânica, que criou um perfil falso no app de namoro Hinge com o objetivo de “desmascarar os homens”.

“É como a realidade, mas ao contrário. As fotos do meu perfil são reais, mas a personalidade não é minha. Sou uma niilista existencial, mas a garota do perfil é muito calma e não se leva muito a sério”, explicou Tasha Yiann em sua conta no TikTok, onde documentou seu experimento.

No perfil há frases irônicas como “a chave para se apaixonar são as selfies que você tira na academia e que enviou para as 300 garotas com quem quer dormir”, mas de qualquer forma ele acorda todos os dias com “centenas de likes”. “A maioria dos homens são estúpidos demais para detectar a ironia, que é tão óbvia”, disse ela.

A mulher ficou surpresa com o resultado, pois nunca teve tantos encontros nos oito anos que usa o aplicativo, apesar de as fotos que ela usa serem muito parecidas. “Nós sempre brincamos que os homens só querem que uma garota estúpida os siga, mas parece ser verdade”, disse ela.

Agora, Tasha quer continuar seu experimento, com variações. “Vou criar dois perfis diferentes. Um deles será sobre uma garota muito vulnerável, que precisa de um homem forte. E o outro será de uma mulher forte, que não precisa de ajuda”, explicou.

Mas ela disse que não se limitará apenas a isso. A TikToker disse que documentará conversas com homens e até sairá em encontros, usando um microfone, para documentar como eles a tratam e o que acontece.

Seu experimento foi apoiado por vários de seus seguidores, mas também criticado por alguns homens no TikTok.