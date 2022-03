Professora atraiu aluno de 14 anos com doces favoritos e lanche de fast food para sexo em estacionamento

Uma professora assistente atraiu um aluno de 14 anos com doces favoritos e um lanche de fast food para cometer abuso sexual em um estacionamento. O caso chocante aconteceu na Inglaterra.

Como detalhado pelo site The Sun, Hannah Harris foi condenada por seis anos depois de ser considerado culpada por abuso sexual. A ex-assistente de ensino negou as acusações.

Seu pai, Jason, disse ao Sun que ela “só queria ajudar” quando começou a trabalhar na escola em 2018.

Harris abusou do menino em um estacionamento depois de se passar por mãe de sua namorada fictícia - para falar com os pais do pequeno.

Harris foi presa em janeiro de 2020 quando o irmão mais velho do menino descobriu o crime.

O promotor Simon Wilshire disse que ela não mostrou nenhum remorso pelo crime quando foi entrevistada por um oficial de condicional para um relatório de pré-sentença.

Harris foi contratado pela primeira vez no departamento de TI da escola em 2018 e tornou-se assistente de ensino um ano depois.

Sentenciando o caso, a juíza Caroline Wigin disse a ela: “Sua conduta teve um efeito devastador sobre a vida daquele jovem”.

Como detalhado pelo site, Harris começou a chorar quando a juíza proferiu a sentença.

O advogado de defesa disse: “Ela lamenta amargamente ter se envolvido com (o menino) e queria que eu dissesse ao tribunal que ela não pretendia causar nenhum dano”.

Com informações do site The Sun