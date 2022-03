O que são armas químicas e por qual razão as autoridades temem o seu uso?

Com a intensificação dos conflitos na Ucrânia, as autoridades estão cada vez mais preocupadas com a possibilidade da utilização de armas químicas por parte das tropas russas que invadem o país.

Ataques recentes a alvos civis geraram uma onda ainda maior de indignação na comunidade mundial e o alerta para a possibilidade do uso de armas químicas foi feito pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky após os recentes bombardeios.

“Onde você vai atacar com armas químicas? Na maternidade de Mariupol? Na igreja em Kharkiv? No hospital infantil de Okhmadit? Ou em nossos laboratórios que existem desde o tempo soviético mas que trabalham com tecnologias regulares e não com tecnologia militar?”, questionou o presidente.

Segundo o The Mirror, as preocupações do presidente ucraniano quanto ao uso de armas químicas também foi compartilhada por outras autoridades mundiais, como o primeiro ministro britânico, Boris Johnson.

Em declaração recente, Johson afirma: “As coisas que estão sendo ditas sobre armas químicas fazem parte da cartilha russa. Eles começam a afirmar que existem armas químicas armazenadas por seus oponentes e então, quando eles as utilizam, como temo que possa acontecer, eles alegam uma espécie de ‘equívoco militar’. Existe uma história falsa pronta para ser utilizada”.

Armas químicas podem ser utilizadas em uma guerra?

Conforme a Organização para a Proibição de Armas Químicas, este armamento é definido como “um produto químico utilizado para causar a morte ou dano intencional por meio de propriedades tóxicas”.

Por sua vez, um produto químico tóxico é definido como “qualquer produto químico que, através de sua ação química em processos vitais, pode causar a morte, incapacidade temporária ou dano permanente a humanos ou animais”.

Seu uso em guerras foi proibido pelo Protocolo de Genebra, assinado em 1949 depois que a utilização de gás nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial chocou o mundo.

Leia também: Biden: Rússia pagará ‘preço severo’ se usar armas químicas na Ucrânia

Para James Heappey, ministro das Forças Armadas do Reino Unido, a utilização deste tipo de armamento é algo inconcebível.

“As imagens horríveis que vemos hoje não são nada em comparação ao que o sofrimento e a devastação podem causar”, afirma.

Até o momento, a utilização deste tipo de armamento pelos russos durante a invasão da Ucrânia não foi confirmada. Mas imagens de tropas russas portando máscaras de gás foram capturadas pelas forças ucranianas, indicando a possibilidade de utilização de armamento químico.