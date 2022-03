Jovem sofre acidente em um simulador de realidade virtual; assista ao vídeo

Uma jovem sofreu um acidente impressionante ao utilizar um simulador de realidade virtual. Apenas alguns segundos depois de iniciar sua rotina de movimentação, o brinquedo se desprendeu do chão assustando a todos no local. O momento foi registrado por uma câmera de celular e compartilhado nas redes sociais.

Conforme a publicação feita pelo Meganoticias, o registro do acidente, que aconteceu em um shopping na cidade de Lima, Peru, viralizou rapidamente na internet depois de ser compartilhado por meio de uma conta no Twitter.

Na filmagem é possível ver o momento que uma jovem está sentada na cabine de um simulador de realidade virtual com movimentação.

Ella seguro que pensaba que entraba dentro de la experiencia pic.twitter.com/WSF1ZA2zua — Sagittaria (@itsagittaria) March 8, 2022

É possível notar que o equipamento conta com todos os itens de segurança, como travas e cintos que a mantem presa ao brinquedo para que quedas acidentais sejam evitadas ao máximo. No entanto, isso não foi o suficiente para evitar o acidente.

O brinquedo se desprendeu durante a rotina de movimentação

Apesar de ser visível que a jovem está utilizando corretamente os itens de segurança do simulador, as medidas não foram suficientes para evitar sua queda.

Somente alguns segundos após iniciar as movimentações, durante o primeiro giro, parte da cabine de simulação se choca com uma cerca de proteção localizada ao lado do equipamento.

Com o impacto, o simulador se solta e despenca para o lado, caindo sobre a cerca e levando a jovem diretamente para o chão. É possível ouvir o momento em que os espectadores gritam assustados por conta da queda.

Mesmo com a queda a jovem não sofreu ferimentos, mas por conta do óculos de realidade virtual ela demorou algum tempo para perceber que realmente havia se acidentado.

Aparentemente, ela acreditou que a sensação de queda era parte da experiência do brinquedo.

“Ela com certeza acreditou que fazia parte da experiência”, comentou a pessoa que realizou a publicação do vídeo nas redes sociais.