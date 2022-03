Influenciadora fitness diz que sente vergonha de ficar sem roupa na frente do namorado

Na Internet, as aparências são muito importantes e muitos culpam os influenciadores por isso, mas um deles admitiu que sofre das mesmas dúvidas sobre seu físico que as outras pessoas e que chegou ao ponto de não querer se despir frente do namorado.

“Eu me escondia em moletons grandes, jeans largos, envolvia meus braços em volta de mim no chuveiro, dava as costas para ele quando estava me vestindo, dizia para ele não tirar fotos minhas e editá-las quando ele as tirava. Chorei toda vez que tentei encontrar coragem para deixá-lo me ver, mas nunca consegui”, disse Bree Lenehan, uma influenciadora que tem mais de meio milhão de seguidores no Instagram.

A influenciadora, conhecida por suas postagens sobre saúde e corpo, disse para seus seguidores no Instagram que agora “abraça seus defeitos”, como seus “pneuzinhos”, sua “barriga” e suas “covinhas nas pernas”.

Como prova disso, Lenehan postou várias fotos em suas redes sociais com uma espécie de “antes e depois”. À esquerda, ela mostrou imagens “perfeitas”, onde prendeu a respiração e se colocou em determinadas posições para esconder o que considerava falhas em sua aparência, e depois mostrou fotos com as mesmas roupas, porém mais naturais, onde você pode ver seu corpo mais relaxado.

“Em vez de tentar esconder ou mudar meu corpo, tenho sido mais legal comigo em relação a isso... Porque não queria passar minha vida toda punindo meu corpo ou minha mente. Aceitar a si mesmo não muda apenas a maneira como você se ama, mas muda também a forma como você permite que os outros te amem”, disse a mulher.

Lenehan diz que sua nova maneira de ver seu físico melhorou seu relacionamento com seu namorado, Dylan, e deu a ela a liberdade de se vestir como ela quer e deixar o mundo vê-la como ela é.

https://www.instagram.com/p/CaO5qAuh3mb/

“Existe uma grande liberdade em se mostrar como você é porque, por menor que pareça, não é fácil fazê-lo. Estou orgulhosa de não ter que prender a respiração sempre, esconder ou mudar as coisas sobre mim”, escreveu ela no post.

A influenciadora também deixou um recado para seus seguidores: “Também estou muito orgulhosa de você, por trabalhar e ser mais gentil consigo mesma”.