Homem cai de ônibus em movimento na Estrada de Pedra

Na manhã desta quarta-feira (9), um homem sofreu uma queda de um ônibus enquanto o veículo estava em movimento. O rapaz que estava no articulado da BRT no Rio, acabou caindo no asfalto. Isso aconteceu na Estrada de Pedra, em Guaratiba, no corredor Transoeste, cruzamento da Zona Oeste da cidade, segundo o G1.

Na manhã em que ocorreu o incidente, o homem que protagonizou a queda acabou tendo sorte. Apesar dos arranhões e ferimentos, Rogério L. De Oliveira, de 38 anos, teve socorro prestado e foi encaminhado para o Hospital Pedro II por uma ambulância dos bombeiros de Sepetiba, como relata o portal de notícias G1. Mesmo tendo sido lançado do transporte em movimento, o quadro de Rogério era estável.

Veja mais: Senado aprova auxílio-combustível de 300 reais

Neste mesmo sistema de transporte coletivo, BRT, o G1 relatou que no início da semana houve outro acidente envolvendo um adolescente chamado Felipe, dessa vez. O jovem teve traumatismo craniano após cair pela porta aberta do BRT quando voltava para casa. De acordo com informações do G1, o rapaz continua internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

Inconvenientes no sistema BRT

De acordo com o G1, um ônibus do BRT Transcarioca circulava com uma gambiarra, sendo que a barra de segurança interna do veículo havia sido desprendida e depois amarrada de qualquer forma. O helicóptero da Globo flagrou 17 veículos parados na garagem do BRT, alguns estavam na carcaça.

Passageiros também manifestaram suas indignações com o sistema de transporte coletivo. A auxiliar de serviços gerais, Raquel Nascimento, não poupou reclamações ao relatar ao G1. “É muito cheio, o ar-condicionado não presta, está tudo quebrado e em péssimas condições. Você pega aqui, você é empurrado. Quando chega mais um pouco ali na frente, já era. O ônibus quebra, o motorista não dá satisfação, te larga na pista, e você tem que se virar para pegar outra condução para ir trabalhar.”

A BandNews TV também realizou uma matéria do caso, falando sobre as falhas do sistema BRT.