Vídeo mostra como anaconda enorme engole uma capivara

Conhecidas como anaconda ou sucuri, a segunda maior cobra do mundo e a maior do Brasil, impressiona quando se trata da forma como caça e devora suas presas.

Pensando nisso, a National Geographic da França relembrou um registro que mostra como o animal imponente é capaz de engolir uma capivara.

As imagens mostram de perto este como a sucuri se enrola em volta do mamífero e o aperta tão forte que impede os movimentos respiratórios e cardíacos, levando-o à morte.

A anaconda sempre começa a devorar pela cabeça da vítima, movimentando os ossos na boca com sua mandíbula bipartida, para poder engolir seu corpo completo.

A Superinteressante explica que a pele e órgãos como o esôfago e o estômago se dilatam, passando de 30 cm para se expandir três vezes.

Veja o momento em que a sucuri caça e engole uma capivara grande:

Espectadores esclareceram que as imagens recordadas são do documentário “Anacondas, as gigantes da Venezuela”, lançado em 2000, onde especialistas informam que esta cobra pode chegar a medir até 9 metros de comprimento.

Como é mencionado no fim do vídeo, a digestão de grandes presas podem levar semanas, período em que a cobra fica em repouso.

Em dezembro de 2021, uma sucuri de quase cinco metros de comprimento foi encontrada na Praia da Tiririca, na Bahia.

O animal, que não estava no seu habitat, provavelmente foi arrastado por uma enxurrada formada por fortes chuvas até o mar.

Confira mais: Vídeo mostra anaconda de 6 metros encarando com a língua para a fora; mulher encontrou cobra na estrada

Na praia, a cobra foi vista de barriga cheia, mas acabou regurgitando uma capivara inteira da qual tinha se alimentado, devido ao grande período de estresse.

A anaconda foi resgatada e levada para o Núcleo Serra Grande, que trabalha com a preservação de cobras. Lá, ela foi reabilitada e solta na natureza novamente.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!