Vídeo flagra ‘bolas de fogo’ no céu e ‘fenômeno’ assustador intriga moradores; assista

Moradores de várias cidades da região centro-sul flagraram nesta semana o momento em que ‘bolas de fogo’ assustadoras aparecem no céu do Brasil.

O momento inesperado foi captado e divulgado nas redes sociais recentemente, impressionado usuários e moradores. O astrônomo Carlos Lutz detalhou que o ‘fenômeno’ se trata de lixo espacial, como informado pelo site G1.

Vídeo flagra ‘bolas de fogo’ provocadas por lixo espacial no céu e ‘fenômeno’ espetacular intriga moradores

Segundo ele, pode ser de restos do foguete Falcon 9, da fabricante estadunidense SpaceX, lançado na Califórnia (EUA), na órbita da Terra.

Ainda de acordo com as informações, o material provavelmente se desintegrou antes de atingir o solo ou o oceano do planeta. Confira vídeo:

VÍDEO: forte tempestade produz nuvens ‘apocalípticas’ e fenômeno raro assusta moradores

Em outra situação, um vídeo impactante também flagrou uma forte tempestade que provocou nuvens ‘apocalípticas’ na Argentina. O fenômeno raro acabou assustando moradores.

O fenômeno climático foi visto recentemente na cidade argentina de Casa Grande, província de Córdoba. O momento foi gravado em vídeo por um morador, de acordo com informações do site ‘CHV Noticias’.

Segundo o meteorologista, Eduardo Sáez, o fenômeno corresponde a nuvens mammatus, uma característica muito comum dentro das formações.

Ainda de acordo com as informações, normalmente, pode levar a chuvas elevadas. Confira vídeo do fenômero: