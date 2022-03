Quantos soldados russos já morreram na guerra da Ucrânia?

Um oficial dos Estados Unidos afirmou nesta quinta-feira que pelo menos 6 mil soldados russos morreram na Ucrânia desde o início da invasão, embora tenha ponderado que é difícil fazer essa estimativa em uma guerra que ainda está em andamento.

Ontem, outro oficial, o chefe da Agência de Inteligência de Defesa, tenente-general Scott Berrier, havia dito que esses números devem variar entre 2 mil e quatro mil soldados russos, mas também alegou que esses números tinham ‘baixa confiabilidade’.

A desinformação não para por aí. A Rússia alega que desde o começo da guerra perdeu apenas cerca de 500 soldados, devido a sua superioridade numérica e de armamento; já a Ucrânia garante que foram mais de 12 mil russos foram mortos na invasão até o momento.

GUERRA DE INFORMAÇÃO

Ontem, o governo ucraniano mostrou imagens que um hospital infantil atacado pelo exército russo, deixando três pessoas mortas e várias feridas, entre eles crianças, na cidade de Mariupol, no sudoeste do país.

Segundo autoridades russas, as tropas foram informadas de que o prédio do hospital era utilizado como base militar (Reprodução / Twitter)

Vários vídeos foram compartilhados nas redes mostrando os escombros do prédio e a equipe de salvamento buscando vítimas nos escombros, mas nem todas as provas físicas e visuais impediram o governo russo de classificar as notícias como “fake news”.

As autoridades russas disseram que o local não era mais uma maternidade ou sequer um hospital e estava tomado por tropas militares ucranianas há tempo.

Dmitry Polyanskiy, primeiro vice-representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, declarou por meio de uma publicação em suas redes sociais: “É assim que nascem as notícias falsas”.