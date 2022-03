Mãe fica chocada ao descobrir o tamanho de sua filha recém-nascida

Uma mãe ficou chocada após dar à luz um bebê gigante. Helen Sellers teve sua filha Célia há cinco semanas e se surpreendeu ao descobrir que a menina tinha o peso de uma bola de boliche.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Célia nasceu pesando aproximadamente 5kg, peso similar a uma bola de boliche.

Durante a gestação de sua filha, Helen soube que seu bebê seria maior do que o esperado o que fez com que seus amigos e parentes rapidamente iniciassem um bolão para tentar adivinhar o peso do mais novo membro da família.

Quem levou a melhor foi sua prima, que de forma certeira apostou que a criança pesaria 5 kg e deixou todos da família assustados com a ideia.

Quando a pequena Célia nasceu, os médicos confirmaram que ela pesava aproximadamente 5kg.

Célia foi considerada uma das maiores recém-nascidas da região

Helen, que é moradora de Leeds, no Reio Unido, também é mãe de Roman. Assim como sua irmã, Roman não foi um bebê de tamanho normal, pesando um pouco a mais do que o esperado.

“Carl, meu marido, tem 1,90 de altura, ele não foi um bebê grande quando nasceu então não sabemos porque Célia é tão grande”, conta.

Segundo ela a filha precisou pular as roupas de recém-nascidos para roupas utilizadas por crianças de três meses, uma vez que os pequenos macacões não serviam.

“Comprei alguns bodys que deveriam servir para bebês de até 1 mês, mas nem tentei tirar do pacote porque sabia que não iam servir nela. No começo precisamos usar roupas de 0 a 3 meses, mas agora ela já usa roupas de 3 a 6 meses”.

Ao que tudo indica, Helen não foi a única a se surpreender com o tamanho de sua filha. “As parteiras estavam rindo e dizendo o quão grande ela é. Ela foi o assunto da enfermaria toda e todos queiram vê-la porque ela era muito grande”.