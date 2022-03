Influenciadora viciada em bronzeamento artificial é criticada e dispara: “Sou obcecada e não ligo”

Envelhecimento precoce da pele, manchas ou até câncer de pele. O bronzeamento sem proteção pode gerar vários problemas não for feito com cuidados específicos ou se for executado em excesso. Mas, uma influenciadora deixou claro que não se importa e atacou todos aqueles que a criticam.

Eden King, que se define como uma “viciada em bronzeamento artificial”, recentemente subiu um vídeo em seu TikTok no qual lista os comentários mais comuns que recebeu por seu bronzeado extremo.

“Bronzeamento artificial faz mal” e “você está muito bronzeada” são alguns deles, enquanto outros de seus seguidores também a alertaram sobre as consequências que isso pode ter em sua pele, como o envelhecimento prematuro do tecido.

“Me deixem em paz”, é o título do vídeo, com o qual a TikToker procura responder aos seus “haters”. O vídeo tem 134 mil visualizações.

De acordo com uma reportagem do jornal britânico The Sun, Eden King reconhece que se bronzeia duas vezes por semana por 15 minutos ou mais, o que já é uma frequência perigosa. Os padrões europeus para o procedimento estético, por exemplo, informam que uma pessoa não deve exceder 60 sessões de bronzeamento artificial por ano. Com duas vezes por semana, Eden King já ultrapassa as 100 sessões.

Além do bronzeamento artificial, a influencer usa cremes e spray para acelerar o bronzeado. “Minha cor natural é muito pálida e os sprays funcionaram”, disse ela em um vídeo. Seus seguidores não ficaram convencidos e alguns o avisaram que ele nem sabe o que esses produtos têm.

Dada as advertências sobre possíveis danos à pele, Eden King disse que usa hidratantes e bebe muita água para manter a pele hidratada.

Embora esses esclarecimentos não tenham impedido os comentários ofensivos no vídeo. “Nossa, você cozinhou demais”, escreveu um seguidor, enquanto outros a acusavam de ter “um bronzeado falso”.

Vários especialistas em saúde alertaram contra o uso constante de bronzeamento artificial, porque muitos deles emitem radiação UV maior do que o horário mais ensolarado de um país tropical, o que pode causar câncer de pele.