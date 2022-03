Vídeo mostra anaconda de 6 metros encarando com a língua para a fora; mulher encontrou cobra na estrada

Conhecida como anaconda ou sucuri, a maior cobra do Brasil – que também está na lista das maiores cobras do mundo –, foi flagrada mais uma vez na natureza.

Dessa vez, as imagens foram feitas na zona rural de Aragoiânia, na região metropolitana da capital de Goiás. O animal foi filmado de perto por uma moradora da região.

De acordo com o portal de notícias Metrópoles, a anaconda que deslizava próxima a uma estrada de terra, possui aproximadamente 6 metros de comprimento.

“Ela não tem veneno não, é sucuri. Ela vem daqui, da represa. Olha o tamanho dela! (…) Se eu tivesse força, eu puxava ela para baixo e dava uma esticadinha, para a gente filmar ela”, fala a mulher enquanto filma a cobra.

Confira o vídeo que mostra como a cobra ficou atenta com a cabeça em direção a mulher e a língua se movimentando para fora:

A razão do comportamento da sucuri ou anaconda

Quem gravou o vídeo tinha razão, a sucuri é uma cobra não venenosa e semi-aquática. Por isso, é mais fácil encontrá-la na beira de córregos, represas, rios e lagos, onde ela costuma também caçar.

Como a sucuri não tem uma boa visão, ela usa a língua para sentir o ambiente. Em qualquer sinal de alerta, ela move sua cabeça, usando a sensibilidade da ponta do focinho e da língua para “farejar” o que está acontecendo.

Por isso parece que o animal “se exibindo” para a câmera de forma corajosa e imponente, algo que também já foi registrado antes.

No ano passado, o documentarista Cristian Dimitrius fez um flagra de perto durante um mergulho com uma sucuri curiosa em um rio no município de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

“Uma das imagens mais enigmáticas que fiz de sucuris. Os olhos roxos indicam que ela esta pronta para trocar a pele, e se preparar para o acasalamento. Algo raro de se ver, ainda mais debaixo d’água”, escreveu na rede social.

