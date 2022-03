Tatuagem de borboleta não sai como o planejado e deixa mulher desesperada

Uma jovem de 21 anos se viu em uma situação complicada depois que uma tatuagem em sua mão não saiu conforme o esperado. Ela esperava ter imagens “fofas de borboletas” tatuadas na mão, mas acabou recebendo algo parecido com mariposas desenhadas por uma criança.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a jovem Lauren compartilhou sua situação no TikTok, onde por meio de um vídeo compartilhou com seus seguidores o que ela esperava ter tatuado em sua mão e o resultado final do desenho.

Seu desejo inicial era ter delicadas borboletas desenhadas como se estivessem voando em sua mão e subindo pelo seu punho, porém o resultado final definitivamente está bem longe disso.

Com traços grossos e um sombreamento praticamente sem detalhes, as imagens na mão e braço da jovem se parecem com desenhos infantis ao invés de borboletas detalhadas como as que ela usou de referência.

Ela pretende cobrir o desenho

Após o resultado desastroso, Lauren agora pretende cobrir os desenhos de forma a apagar completamente as memórias do que era para ser sua tatuagem preferida.

Desde a publicação, o vídeo da jovem já conta com mais de um milhão de visualizações e diversos comentários de pessoas horrorizadas com a diferença entre o que ela pediu, e o que ela recebeu.

Na legenda ela conta: “Está tudo bem, isso só vai ficar na minha pele para sempre, certo?”.

Pouco tempo depois ela conta: “Fiz essa tatuagem há dois anos, eu queria cobrir esses desenhos há muito tempo, é só uma questão de encontrar a hora e o lugar correto para fazer isso”.

Os comentários na publicação foram repletos de conselhos e alguns demostraram seu apoio.

“Não sei se fico bravo por você, ou se choro por você”, escreveu um usuário.

“Eu acho um desenho fofo! Muito diferente dos outros, mas tem um ar mais rústico e vintage! Só precisa de mais alguns detalhes”, finalizou outro.

