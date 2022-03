Mulher engravida duas vezes em um período de 5 dias

Uma jovem de 25 anos ficou surpresa ao descobrir que engravidou enquanto já estava grávida. Sua história viralizou rapidamente na internet após ela contar que engravidou de sua segunda filha quando estava com cinco dias de gestação da primeira.

Conforme a publicação, feita pelo The Mirror, Odalis Martinez e seu marido, Antonio, que moram em San Pablo, Califórnia, descobriram a gravidez em novembro de 2020.

No entanto, a surpresa foi imensa quando eles descobriram que seriam pais de duas meninas que, apesar de dividirem o útero, não eram gêmeas.

Um raro fenômeno, que acontecem em apenas 0,3% das gestações, fez com que Odalis engravidasse duas vezes na mesma semana.

“Fiquei feliz quando o teste deu positivo e estávamos novamente em nossa jornada para ter um bebê”, conta a jovem.

“Me senti sortuda. Conheço pessoas que não conseguem engravidar e esse era um medo meu, mas felizmente não foi o nosso caso”.

Ela engravidou duas vezes na mesma semana

Apesar da felicidade pela gravidez, o casal vivia ainda os temores de uma perda gestacional apenas alguns meses antes.

“Foi aterrorizante passar toda a gravidez com medo de sofrer outro aborto. Estava esperando pelo melhor, mas sabia da possibilidade de que não fosse como o planejado”.

Devido as restrições por conta da pandemia de Covid-19, Odalis precisou fazer seu primeiro ultrassom sem a companhia do marido, que a esperou do lado de fora da sala.

“Eu estava com medo deles dizerem que o coração do bebê não estava batendo. Quando a médica chegou eu estava tentando me preparar mentalmente, ai ela encontrou o primeiro bebê e eu comecei a chorar de felicidade quando ouvi o coração bater”, relata a mãe.

Leia também: Homem descobre gravidez da companheira e exige ‘teste de maternidade’

“Então ela começou a procurar mais e eu fui ficando preocupada e pensando em coisas ruins. Ai ela me disse que tinha encontrado outro bebê com batimentos cardíacos normais também. Comecei a chorar de felicidade”.

No entanto, ela logo descobriu que suas filhas não eram gêmeas, elas foram concebidas com 5 dias de intervalo. E no dia 10 de agosto de 2021, Odalis deu à luz Lilo e Imelda.

“Eu sinto que é um milagre. Foi incrível poder segurá-las em meus braços”, afirma a mãe.