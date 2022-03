Jovem escapa de atropelamento e consegue salvar seu milk-shake

Nesse último fim de semana, um ônibus perdeu o freio e atingiu cinco veículos em uma rua no Centro Três Pontas, Sul de Minas Gerais. Com uma habilidade surpreendente, uma jovem conseguiu evitar um atropelamento se escorando por cima do balcão do estabelecimento que estava consumindo. Segundo o G1, a estudante de 19 anos conseguiu salvar seu milk-shake e celular que estavam em mãos.

Uma câmera de segurança próxima ao estabelecimento chegou a flagrar o exato momento em que a jovem salta por cima do carro, ao ‘escalar’ o balcão do comércio. Tudo aconteceu em questão de segundos. A situação causou um susto nos que estavam presentes, principalmente em Débora Rezende, a protagonista que escapou do acidente.

O momento do acidente

Após ter problemas no freio do ônibus, o motorista perdeu o controle de direção e bateu em cinco veículos na rua Coronel Domingos Monteiro de Resende. O veículo só parou de movimentar-se quando atingiu um dos automóveis que estava parado. De acordo com o G1, a jovem até brincou com a situação depois que o evento ocorreu “Agora eu só tenho seis vidas, antes eu tinha sete.”

Confira o vídeo:

Jovem conseguiu, de forma impressionante, evitar o próprio atropelamento ao fazer uma manobra que envolveu sagacidade e habilidade em Três Pontas. Enquanto tomava um milk-shake, Débora Rezende escalou o balcão e conseguiu escapar de um carro desgovernado que vinha em sua direção. pic.twitter.com/O5YZP7Lpay — O Tempo (@otempo) March 9, 2022

A mãe de Débora, Rejane Rezende, relatou ao G1 que ficou com o coração disparado quando soube do ocorrido, entretanto, ressaltou que ficou aliviada ao descobrir que a filha escapou do acidente sem ferimentos. “Eu simplesmente agradeci muito, muita gratidão por esse grande livramento”, disse ela.

O tenente da Polícia Militar, João Monteiro, disse que Débora só conseguiu escapar devido sua esperteza que teve no momento, como relata o G1. O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais. Quando Débora chegou à faculdade, seus colegas de classe já haviam recebido o vídeo registrado pela câmera de segurança.

“Quando eu vi o vídeo, nem eu acreditava que eu tinha feito aquilo. Eu nem pensei, só pulei. Depois que eu pulei, peguei minhas coisas e subi como se nada tivesse acontecido”, relatou Débora ao G1.