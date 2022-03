Homem pede perdão por não conseguir proteger a família durante ataque russo

Tatyana e seus dois filhos foram mortos ao tentar deixar Irpin (Reprodução / The Mirror)

Um pai está desolado após perder sua família durante um ataque russo enquanto tentavam fugir da cidade de Irpin. Ele perdeu a esposa, os dois filhos e um de seus cachorros quando a cidade foi atacada por explosivos russos e ficou completamente perturbado por não conseguir proteger sua família.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Tatyana Perebeynos, de 43 anos, e seus filhos Alise e Nikita, de 9 e 18 anos respectivamente, foram atingidos por morteiros russos enquanto tentavam deixar a cidade.

Imagens mostrando os corpos da família no local do ataque percorreram a internet mostrando mais um retrato da invasão russa na Ucrânia, enquanto Sergei, desolado, pedia perdão à família. “Perdoe-me, eu não cobri vocês”.

Após a confirmação da morte, diversas pessoas prestaram homenagens à família em suas redes sociais incluindo amigos de trabalho de Tatyana, que era funcionária de uma startup de tecnologia.

“Você sempre podia falar com ela sobre o que fosse. Ela sempre respondia pacientemente, mostrando todas as opções”, declarou um colega.

“Ela tinha um grande senso de humor. Suas histórias faziam todo mundo rir”, comentou outro.

Eles se mudaram para Irpin após conflitos em Donetsk

Por conta dos conflitos na região separatista de Donetsk, a família precisou deixar sua cidade natal no ano de 2014, mudando-se para Irpin.

Por conta do estado de saúde da mãe de Tatyana, a família optou por deixar a cidade no último domingo e, acompanhados por um amigo, atravessaram uma ponte que levava até uma rua exposta que era parte do corredor humanitário para evacuação de civis.

No entanto, o grupo foi atingido por morteiros russos durante o trajeto e as imagens do ataque foram amplamente divulgadas.

Em um desabafo tocante, Sergei postou uma foto de sua família com os dizeres: “Os russos levaram todos eles. Estou a caminho, preciso vê-los uma última vez. Perdoem por não cobrir vocês”.

Depois de um tempo ele informou ter localizado os cães da família e informou que um dos animais também não sobreviveu ao bombardeio enquanto outro estava em um veterinário após amputar uma das patas. “Infelizmente meu bom amigo voou para eles agora”.