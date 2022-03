Criança com ‘síndrome do cabelo impenetrável’ vira sensação na internet

Um menino de 1 ano está fazendo o maior sucesso nas redes sociais por conta de seu visual único. O pequeno Locklan foi diagnosticado com a “Síndrome do cabelo impenetrável”, que atinge cerca de 100 pessoas em todo o mundo.

Conforme a publicação feita pelo New York Post, Katelyn Samples, de 33 anos, contou que ela e o marido, Caleb, notaram que algo estava errado com o cabelo do filho quando aos 5 meses os fios começaram a crescer com maior intensidade.

“Estava crescendo em pé e nunca abaixava”, explica a mulher. Apesar da particularidade, ela nunca deu importância a isso até que um desconhecido entrou em contato com ela pelo seu Instagram.

Na mensagem, ela foi questionada sobre o filho ser portador da “síndrome do cabelo impenetrável”, a qual era desconhecida por ela até aquele momento.

Ao ler a palavra “síndrome”, Katelyn conta que ficou extremamente preocupada por associá-la a coisas extremamente perturbadoras, mas ao pesquisar ela descobriu que a síndrome do cabelo impenetrável é uma anomalia na qual a estrutura dos fios de cabelo não permitem que ele seja alisado ou penteado.

Síndrome do cabelo impenetrável

A síndrome do cabelo impenetrável geralmente é registrada em crianças de 3 meses até 3 anos de idade, mas já foram registrados casos de crianças de 12 anos apresentando seus sintomas. Ao todo, estima-se que somente 100 pessoas no mundo são portadoras desta condição.

No caso de Locklan, a síndrome foi confirmada por pediatras norte-americanos após uma série de exames realizados em amostras de seu cabelo.

“Ouvir que seu filho tem uma condição genética não é fácil, especialmente por ser raro e não ter muita informação sobre isso. Aprendi o máximo que pude e entrei em contato com outros pais que passaram pela mesma situação”, conta a mãe.

Além de um visual único, os cabelos de Locklan ainda possuem outras peculiaridades: “É resistente à água, então é fácil de lavar e secar, além de não precisar ser lavado constantemente”.

Apesar de seu visual único o deixar com um ar divertido, os pais do pequeno relatam que já precisaram lidar com diversos comentários maldosos sobre o cabelo do filho, e se preocupam que ele tenha que encarar o mesmo quando crescer.

Por este motivo, eles criaram uma conta no Instagram para compartilhar informações sobre a síndrome e também enaltecer o visual único de seu filho.

“Nossa maior mensagem é celebrar o que faz você se destacar dos outros e ser diferente. Esperamos conscientizar os outros sobre esta síndrome e até mesmo conseguir novas informações sobre ela”, afirmam os pais do menino.