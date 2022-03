Após cancelar o casamento, ele descobriu que a ex vai sair em lua de mel

Um homem ficou completamente arrasado ao descobrir que, apesar de ter cancelado o casamento, sua ex-noiva pretende manter os planos para a lua de mel, mas acompanhada de outra pessoa.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, ele descobriu recentemente que sua irmã irá acompanhar sua ex durante a viagem que seria a lua de mel do casal.

Em uma publicação anônima no Reddit, o homem decidiu abrir seu coração e contar como estava se sentindo depois da descoberta.

Ele conta: “Fiquei chateado. Minha ex não fala comigo desde que ela cancelou nosso casamento. Quando soube que ela veio para um almoço em família na casa dos meus pais, achei que ela tinha vindo se acertar comigo”.

“Quando pressionei meus pais eles me contaram que minha irmã e minha ex estavam planejando viajar de férias juntas para a costa de Amalfi, que deveria ser o destino da nossa lua de mel. Eu me senti mal ao saber que elas estavam viajando juntas no que seria nossa lua de mel”.

Ele descobriu que sua irmã e sua ex viajariam juntas

Diante da situação, a irmã do homem se mostrou extremamente chateada e o atacou por “não estar feliz ao saber de seus planos para as férias”.

“Ela me disse que tem permissão para ter amigos e que não precisa da minha permissão para nada. Ela diz que me ama, mas que não pode se anular por mim”, conta.

“Eu não pedi a ela para se anular, pedi apenas para que ela não fosse no que era para ser a minha lua de mel com a minha ex. Eu sempre soube que ela tinha uma queda pela minha ex e eu disse a ela que elas não vão ficar juntas”, explica a o homem.

No dia seguinte a situação piorou quando ele recebeu uma ligação de seus pais demonstrando descontentamento com a atitude dele. “Disseram que eu preciso superar. Não esperava que eles tomassem partido, mas eles se recusam a ver meu ponto de vista”.

Esclarecendo a situação que levou ao cancelamento do casamento, o homem explica que sua ex soube que ele costumava almoçar com uma “antiga paixão platônica” e acreditou que ele a estava traindo, o que ele afirma não ser verdade.

Algumas pessoas o culparam pela situação, enquanto outras o apoiaram. “Dica, se você tem um segredo, seu parceiro vai presumir que você está fazendo algo que não deve. Isso acaba com a confiança de um relacionamento. Não o almoço em sim, mas mentir ou omitir a existência deles”.

“Sua irmã pode ser amiga de quem ela quiser, mas ela parece não se importar com seus sentimentos sobre ela viajar com sua ex para o que seria sua lua de mel. Você tem direito de estar bravo”, finalizou outro usuário.