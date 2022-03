Alunos de 4 e 5 anos agridem professora e a deixam desacordada

Uma professora do ensino fundamental teve problemas para conter a violência entre seus alunos de 4 e 5 anos e acabou levando uma surra deles, ficando desacordada em sala de aula. O ‘ataque’ aconteceu na última quarta-feira, em uma escola da cidade de Pembroke Pines, na Flórida, Estados Unidos.

De acordo com relatos, dois alunos estavam fazendo muita bagunça na sala e a professoras os teria levado para outro local para tentar acalmá-los, mas a medida gerou mais revolta dos garotos e eles decidiram partir para cima da professora.

De acordo com o boletim de ocorrência que foi registrado na delegacia da cidade, os garotos atacaram a professora com socos e pontapés, além de baterem nela com objetos que estavam no local de maneira descontrolada.

Quando foi encontrada, a professora estava desmaiada e a sala e tudo estava toda revirada, incluindo mesas e cadeiras. O serviço de emergência foi acionado e tentou despertá-la. Ela acordou engasgada, sem conseguiu respirar direito, e não respondia a estímulos verbais. Temendo que ela estivesse engasgada com algum objeto, foi deitada de lado para estimular a respiração.

“Tentei obter uma resposta perguntando se ela podia me ouvir ou me sentir tocando seu braço, mas não obtive resposta. Antes da chegada do resgate, ela continuou a piscar e respirar regularmente, mas em nenhum momento foi capaz de responder vocalmente ou mostrar sinais de resposta”, explicou o agente que a encontrou desacordada.

Por trata-se de garotos, ninguém foi preso até o momento, mas a polícia está investigando o motivo que teria levado os estudantes a atacar a professora.

