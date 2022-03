A triste história do cãozinho que não parava de olhar para o mar

Jolie Mejía decidiu visitar uma pequena comunidade litorânea perto de sua casa em Punta Negra, no Peru, juntamente com sua família, como conta o relato do portal The Dodo. Jolie mal esperava a surpresa que estava por vir, até que se deparasse com ela.

Após a jovem e sua família se estabelecerem ao longo da costa, um cachorro que parecia estar sozinho apareceu aleatoriamente no local. Jolie relatou ao The Dodo que o cãozinho não parecia estar abandonado, usava uma fita no pescoço e tinha os pelos limpos. “Eu acariciei esperando por seu dono, mas minutos se passaram e ninguém veio”, afirmou.

Apesar da aproximação com Mejía, ela percebeu que o cachorro não tirava os olhos do oceano, mas não imaginava que havia uma razão para isso.

Olhinhos vidrados no mar

A família e a jovem então até pensaram adotar o cachorro, assumindo que ele havia sido abandonado. Quando um morador local passou, Mejía questionou se ele conhecia a situação do cãozinho. Ela contou ao The Dodo que, de acordo com o morador, todos os residentes da área já conheciam o cão e gostavam muito dele. Mas havia um motivo para o cachorro aparentar estar solitário.

“Ele nos disse que o dono do cachorro era um pescador que faleceu há algum tempo, e que o cachorro vem à praia todos os dias e fica olhando para o mar”, contou Jolie Majía ao The Dodo. Desde então, o cachorro parece aguardar a volta de seu dono todas as vezes que encara o mar.

Este bebé hermoso se me pegó en la playa 💛🥺 un señor nos contó que ese es su hogar ahora…su dueño era un pescador que falleció hace un tiempo. Desde entonces, se queda mirando el mar todos los días 😭😭😭😭 y se emociona cada vez que ve botes 💔 amorcito siempre pa los lomitos pic.twitter.com/zzYwR3xdZ3 — Jolie (@jolsmr) February 27, 2022

“Este lindo bebê me pegou na praia. Um homem nos disse que esta é a casa dele agora... Seu dono era um pescador que faleceu há algum tempo. Desde então, ele encara o mar todos os dias e se emociona cada vez que vê barcos. Sempre querido para os cãezinhos.”

Um veterinário local confirmou que o cãozinho se chama Vaguito e está sob cuidados de uma moradora das proximidades.

No final do passeio, Majía e sua família foram para a casa e se separaram de Vaguito, que ainda tinha seus olhos vidrados no mar. “Tenho um cachorro em casa”, disse Mejía ao The Dodo. “Eu amo cães em geral. Sua história realmente tocou meu coração.”