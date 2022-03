Influenciadora ucraniana vive em abrigo antibombas e documenta guerra pelo TikTok

A devastadora invasão russa na Ucrânia já passa dos dez dias de conflito e muitos vídeos têm se tornado virais nas redes sociais, ficando junto a imagens de animais fofos e dicas de maquiagem. Cada vez mais ucranianos têm usado as redes sociais para mostrar o que está acontecendo em seu país, mas uma conta ganhou muita repercussão nas últimas semanas é a da influenciadora ucraniana @valerisssh.

Valerisssh é uma jovem que mora na cidade de Chernihiv, no norte do país, que se tornou muito popular com sua própria versão dos vídeos “um dia na minha rotina”, tão conhecidos no TikTok.

De um abrigo antibombas, ela mostra sua rotina vivendo no subsolo com a família. Nos vídeos é possível vê-la compartilhando diferentes experiências de sua nova vida, como a comida que ele come, ovos cozidos, frutas enlatadas, entre outras coisas, e até vídeos de como sua mãe cozinha e as atividades que ela faz para passar o tempo.

Os vídeos de Valerisssh têm um tom engraçado, mas estão repletos de imagens de prédios destruídos devido ao bombardeio russo. “Você tem que entender que as pessoas agora têm que viver sem janelas. Obrigado, Putin”, escreveu @valerisssh em um de seus vídeos, referindo-se ao presidente russo, Vladimir Putin.

Chernihiv, como muitas outras cidades ucranianas, foi fortemente bombardeada por tropas russas e isso pode ser visto claramente em um dos vídeos mais populares da influenciadora, onde são mostradas várias imagens de prédios e casas destruídas com a legenda: “Isso acontece na sua cidade enquanto você dorme em um abrigo antiaéreo”. O vídeo foi visto mais de 4 milhões de vezes.

Não é só @valerisssh, mas sim centenas de ucranianos que estão usando as mídias sociais, principalmente o TikTok, para contar suas histórias e explicar como sobrevivem em meio à guerra. O TikToker Igor Evich (@igorevich_9008), por exemplo, postou três vídeos, que se tornaram virais, de pessoas na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, confrontando soldados russos.