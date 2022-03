Em ato heroico, avô tenta proteger a neta com o próprio corpo durante bombardeio

Um avô está sendo considerado um herói após utilizar o próprio corpo para tentar proteger a vida de sua neta enquanto tentavam fugir de um novo bombardeiro realizado pelas tropas russas.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, apesar dos esforços do homem, que deu a vida na tentativa de proteger a criança, a menina faleceu dias depois em decorrência dos ferimentos.

A pequena Alisa, de 8 anos de idade, foi morta durante um bombardeiro realizado pelas tropas russas na cidade de Ochtyrka, informação confirmada pela primeira-dama ucraniana.

Окупанти вбивають українських дітей. Свідомо й цинічно. Наші діти. Аліса з українського міста Охтирка. Вона не дожила... Posted by Олена Зеленська on Sunday, March 6, 2022

Eles estava escondidos em um porão no momento do ataque e, ao tentarem fugir do local, foram atingidos por um artefato. O avô de Alisa morreu no local enquanto tentava proteger a neta com o corpo.

Um relatório divulgado pela rede de televisão japonesa Tokyo Broadcasting System (TBS), informa que a menina chegou a ser socorrida por sua mãe e foi levada para um hospital próximo. Apesar dos esforços dos médicos ela faleceu apenas alguns dias depois.

Crianças são vítimas de bombardeios

Assim como Alisa, as histórias de famílias e crianças vítimas de bombardeios russos são cada vez mais recorrentes.

Em uma publicação feita pela primeira-dama ucraniana, Olena Zelenskyy, a história de outras vítimas foi compartilhada junto a um pedido de apoio à Otan.

“Os invasores estão matando crianças ucranianas de forma consciente! Nossos filhos estão morrendo. Alisa, de Okhtyrka não viveu até os 8 anos, ela morreu junto com seu avô que tentou protegê-la usando o próprio corpo”.

Além de compartilhar os relatos, a esposa do presidente ucraniano criticou a desinformação na mídia russa a respeito da situação na Ucrânia: “Quando as pessoas na Rússia dizem que não estão em guerra com a população civil, mostre a eles estas imagens! Estes são os rostos de crianças que nunca vão crescer”.

“Quantas crianças mais devem morrer para que as tropas parem de atirar e concordem com os corredores humanitários?”.

Ela também reforçou o apelo do presidente Zelenskyy: “Paísses da Otan: feche os céus para os aviões russos! Salve nossos filhos para que os seus não sejam as vítimas de amanhã”.