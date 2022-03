Descubra os motivos que a levaram a proibir uma amiga de comparecer ao casamento

Uma noiva se viu em uma situação complicada ao precisar proibir uma de suas amigas de comparecer ao seu casamento. Declarações feitas pela mulher durante a despedida de solteiro do casal a fizeram tomar essa difícil decisão.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a noiva buscou o apoio de outros usuários do Reddit para saber se agiu certo ao tomar sua decisão.

De forma anônima ela conta que decidiu proibir a amiga de ir ao casamento por conta das atitudes dela durante a despedida de solteiro do casal, realizada apenas alguns dias antes da cerimônia.

Diferente do usual, ela e o noivo reuniram seus amigos para celebrarem a ocasião juntos. Tudo ia bem até que uma das amigas da noiva deixou a bebida falar mais alto e começou a fazer observações sobre como esteve em um relacionamento com o noivo durante sua adolescência.

“Alugamos um castelo para o nosso casamento, e uma de nossas amigas, Abby, acabou errando a mão na bebida ontem. Meu noivo, James, levou seus amigos para uma partida de paintball e eu e minhas amigas fomos passar um dia no spa”.

“Estávamos bebendo um pouco, coisa de uma ou duas taças de champanhe, mas Abby deve ter bebido umas oito taças”, relata a noiva.

Bêbada, a amiga começou a fazer revelações durante o jantar

Segundo o relato da noiva, após beber mais do que deveria Abby começou a contar a todos que teve um relacionamento com o noivo quando era adolescente.

“Ela começou a contar que namorou James durante o ensino médio e disse que estava ‘feliz por nós’, mas nos dirigindo um olhar extremamente falso. Durante a noite ela continuou fazendo insinuações sobre nosso casamento e disse que estávamos condenados por termos nos visto antes da cerimônia”, relata a noiva.

“Como se não bastasse, ela ainda perguntou em voz alta se eu estou grávida para ele se casar comigo. Além disso começou a tirar fotos do castelo a dizer que tudo é falso! Eu a proibi de comparecer à celebração e disse que só a convidei por pena”.

Leia também: ‘Apelido fofo’ utilizado por marido na realidade é um insulto

Decidida a não ter a mulher em seu casamento, a noiva conta que seu noivo a apoiou em sua decisão e que reforçou o desejo de que Abby não compareça ao casamento.

“Eu exagerei? Ela fica dizendo que sou uma noiva neurótica, mas minha mãe disse que tive a atitude correta”, questiona a noiva.

Aparentemente, os usuários do Reddit concordaram com ela. “Você não pode ter alguém tão tóxico participando do que será um dos dias mais felizes da sua vida. Ela vai ficar bêbada de novo e estragar seu casamento. As ações têm consequências”.

“Ela está com ciúmes! Aproveite o dia e a deixe de lado”, finalizou outro.