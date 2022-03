Vídeo mostra homem ao lado de sucuri enorme; ‘achei essa minhocona’

Mais um vídeo mostrando a maior cobra do Brasil na natureza se tornou viral este fim de semana. A gravação foi compartilhada pelo Biólogo Henrique, conhecido como o biólogo das cobras no YouTube.

O vídeo que mostra um homem ao lado de uma sucuri grande foi feito em Sinop no Mato Grosso. Ele brinca que procurava iscas para pescar quando acabou encontrando esta “minhocona”.

Confira o momento:

No título da gravação, Henrique relembra algo importante; não mexer no animal. É preciso manter distancia, pois além de evitar acidentes e danos aos animais, manipular ou importunar animais silvestres é crime sujeito a multa pela polícia ambiental.

No entanto, existem casos e casos!

No ano passado, O biólogo Henrique, se manifestou sobre um caso que deu o que falar nas redes sociais. Na época, um vídeo que mostrava uma influencer no TikTok tirando uma foto carregando uma sucuri enorme nos ombros se tornou viral.

As imagens publicadas por Vanessa, mostram que ela encontrou com a cobra no barco de ribeirinhos que navegam também com outros animais, como um filhote de jacaré.

O biólogo pontou que para algumas pessoas, que sobrevivem da caça, não é uma questão de opção, pois elas caçam para poder se alimentar.

No primeiro contato, é possível ver como a cobra é segurada pela cabeça e move sua língua. Veja o momento:

“Você está falando de pessoas que viviam da caça ao longo de gerações. (...) Nesse caso, elas estão autorizadas por lei a fazerem, mesmo que você ache isso bárbaro”, explica o profissional a seguir.

