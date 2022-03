Homem mata a própria avó após ela pedir a ele para arrumar um emprego

Um crime chocante aconteceu em Guadalupe de Nuevo León, no México. Um homem assassinou três pessoas de sua própria família após elas pedirem a ele que procurasse um emprego. Segundo informações, o suspeito já tinha passagem pela polícia e estava em liberdade há poucos meses.

Conforme a publicação feita pelo Meganoticias, Juan Martín “N”, foi o responsável pelas mortes de Esthela de la Cruz, 84 anos, Maria Cortez, 48 anos e Wendy Guadalupe, 18 anos.

Ele teria se sentido incomodado depois que as mulheres lhe pediram que procurasse um emprego.

Diante da situação, Juan teria agredido e esfaqueado sua avó, tia e prima na casa em que moravam. Segundo as investigações iniciais, acredita-se que o suspeito estava sob a influência de drogas.

Antes de cometer os crimes, o homem já havia sido preso, tendo cumprido sete anos de prisão após ser identificado como autor de um sequestro e de outros crimes.

Ele assassinou as três mulheres

O caso foi registrado quando um parente da família foi avisado por vizinhos sobre o ocorrido na casa. Aparentemente, os vizinhos ouviram os gritos das mulheres e procuraram por ajuda.

Enquanto aguardava as equipes de emergência, o parente das vítimas, que não foi identificado, utilizou uma marreta para arrombar a porta de entrada.

Ao acessar a parte interior do imóvel, o homem se deparou com os corpos das três mulheres. Segundo informações, Wendy ainda estava viva e conseguiu identificar seu agressor, morrendo pouco depois.

O suspeito conseguiu fugir da cena do crime, mas foi detido pela polícia no dia seguinte. Ele estava em liberdade há somente seis meses depois de cumprir pena por sequestro e outros crimes.

Juan morava com as mulheres há apenas quatro semanas, a convite de sua avó. Ele teria se irritado com um pedido para que conseguisse um emprego para auxiliar a família nas despesas de casa.