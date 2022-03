Homem descobre gravidez da companheira e exige ‘teste de maternidade’

Recentemente um homem gerou comoção no Reddit após compartilhar os planos de um amigo sobre pedir um ‘teste de maternidade’ para confirmar que a companheira está realmente grávida.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o homem, conhecido como Dan, teve sua história contada por um amigo no Reddit.

Segundo o relato, Dan está em um relacionamento de idas e vindas com a mulher que, recentemente, anunciou estar grávida.

Como os dois se envolveram com outras pessoas, eles pretendem fazer um teste de paternidade assim que a criança nascer. Mas, para Dan, isso não é suficiente.

Ele quer fazer um ‘teste de maternidade’ para comprovar que o bebê esperado por sua companheira é realmente dela.

Diante dessa situação, um amigo de Dan levou a história ao Reddit para pedir a opinião dos outros usuários e questionou: “Estou sendo irracional por achar ridículo meu amigo pedir um teste de maternidade?”.

Ele quer um teste de maternidade

Na publicação o homem escreve a história de seu amigo Dan: “Dan descobriu recentemente que pode ser pai. Eu digo isso porque a companheira dele, Kara, está grávida e ele não tem certeza se é o pai. Ela se dispôs a fazer um teste de paternidade assim que a criança nascer e não espera que ele a apoie até saber se o filho é realmente dele”.

“Meu amigo está ok com isso e ficou mais tranquilo ao saber que ela não o está forçando a assumir a paternidade da criança sem saber se realmente é o pai. O problema é que ele disse que quer fazer um ‘teste de maternidade’ para se certificar de que o bebê é realmente dela”, explica o homem.

Segundo ele, a possibilidade da mulher estar fingindo a gravidez é nula, uma vez que sua barriga de gestante ficou visível durante um ensaio fotográfico.

“Nós a vimos pessoalmente e ela está definitivamente grávida. Mas Dan acha que o bebê pode não ser dela”, explica.

Segundo o homem ele tentou explicar ao amigo que a única maneira do bebê não ser dela é se ela tivesse um embrião implantado em seu útero.

Leia também: Ela decidiu tratar sua vaca de estimação como se fosse um filho

“Ele está convencido de que o bebê pode não ser biologicamente dela mesmo após as nossas explicações e está irredutível quanto a pedir o teste de maternidade”.

“Eu cansei, falei que ele está sendo ridículo e pedi a ele para me ligar quando estivesse de cabeça fria. Desde então ele está me mandando diversas mensagens falando que estou sendo insensível e que ele está apenas nervoso com a possibilidade de ser pai”.

Para os usuários do Reddit, Dan realmente está agindo de forma irracional. “Diga a ele que, para ajudar com o estresse, você encontrou um teste de maternidade gratuito: acompanhe a mãe na hora do parto e veja o bebê nascer”.