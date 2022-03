Garçonete “Magali” come do pedido de cliente e expõe a ameaça do chefe

Sabemos que os garçons incrementam seus salários com as gorjetas. Recentemente, um vídeo viralizou no TikTok e mostra o desabafo de uma garçonete. Ela denunciou que seu ex-chefe a espiava pelo circuito interno de câmeras e que a flagrou comendo do prato de um dos clientes.

No vídeo, com mais de 2,8 milhões de visualizações, a garçonete, identificada pelo nome de usuário @im.a.fridge.wtf, escreveu: “Lembrando quando meu chefe me pegou comendo comida cara”.

O vídeo continua com um print da conversa entre os dois e com uma ordem do chefe da mulher dizendo: “Pare de comer o tiramisu”, disse seu chefe, salvo no celular como “Chef Tom”. Junto com a mensagem, ele envia o que parece ser uma imagem do vídeo das câmeras de segurança, onde é possível ver a mulher perto de uma caixa, supostamente comendo um tiramisu.

“Mas é bom”, respondeu a jovem no chat com o chefe. O que evidentemente irritou o “Chef Tom”, que simplesmente lhe disse: “Venha me ver depois do seu turno. Vou descontar isto de suas gorjetas”.

O vídeo tem centenas de comentários, há seguidores defendendo a mulher e outros a criticando. “Em justiça, eu também não pude resistir a um tiramisu”, disse um dos seguidores da TikToker, enquanto outro afirmou: “você estava apenas levando o que é seu, você provavelmente foi mal pag”.

Alguns o defenderam com o argumento de que é prática comum em restaurantes. “Todos que dizem que isso é roubo não trabalharam na indústria alimentícia”, disse um seguidor

Outras pessoas chamaram a mulher de “rude” e que roubar de um restaurante ou café pode afetar os lucros das empresas e os salários dos trabalhadores. Em resposta, ela gravou outro vídeo, no qual canta o refrão da canção de Ed Sheeran ‘I don’t care’ (Eu não me importo, em tradução para o português).

https://www.tiktok.com/@im.a.fridge.wtf/video/7066269921277185286?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1