Mulher fica com visual de ‘Homer Simpson’ após procedimento estético

Uma mulher ficou completamente irreconhecível depois de passar por um procedimento estético em seu rosto. Conhecida no TikTok como Jade, ela viu seu rosto ficar parecido com o do personagem Homer Simpson após um tratamento similar ao “lip flip”.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher compartilhou no TikTok o resultado do procedimento estético, pelo qual pagou um valor de 570 libras (aproximadamente 3800 reais).

Na gravação, Jade mostra o resultado após a realização de um procedimento parecido com o “Lip Flip”, procedimento estético que consiste na aplicação de toxina botulínica em pontos estratégicos dos lábios para modificar sutilmente o formato da boca.

No caso de Jade, foram realizadas leves queimaduras para modificar o formato da boca quando a pele for cicatrizada, no entanto as marcas marrons do procedimento ficaram extremamente destacadas em relação a sua pele, fazendo com que a jovem ganhasse uma aparência de “Homer Simpson”.

O procedimento acabou deixando marcas no rosto da jovem

As marcas causadas pelo procedimento realizado no rosto da jovem acabaram deixando uma aparência similar a barba do icônico personagem Homer Simpson, o que fez com que alguns seguidores apelidassem o tratamento de “Homer Simpsonfication”.

No vídeo, publicado por ela, a Jade explica: “Este é o meu vídeo explicando o que aconteceu com meu rosto porque quando falo, ninguém sabe do que eu estou falando. Então vamos explicar tudo de uma vez”.

“Isso é o resultado de um procedimento feito com pequenas queimaduras, pequenos pontos que queimam sua carne. Basicamente, quando curar, vai apertar minha pele e levantar levemente meu lábio para cima. É quase um lip flip”.

No entanto, apesar da aparência, a queimadura não é permanente e deverá diminuir ao longo das semanas.

Ao assistirem o vídeo, os seguidores de Jade não perdoaram e deixaram suas opiniões.

“Um pouco parecida com o Homer Simpson”, escreveu um. “Achei que você enlouqueceu enquanto comia um pouco de chocolate”, comentou outro.