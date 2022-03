Mãe foge da Ucrânia de ônibus paras salvar filho com leucemia e síndrome de Down

Tendo que se submeter diariamente a sessões de quimioterapia e transfusões de sangue, o pequeno Nikita Synytsky, de 4 anos, passou os primeiros dias de guerra escondido no subsolo de um hospital em Kiev, na capital da Ucrânia, fugindo dos bombardeios.

O garoto é portador de síndrome de Down e enfrenta um diagnóstico de leucemia mieloide, e diariamente tem que ser carregado pela mãe, a ucraniana Tatiana Pakhaliuk, à enfermaria do hospital para ser medicado.

Mas com a guerra, os antibióticos pararam de chegar ao hospital e o pouco que tinha acabou, obrigando Tatiana a arriscar tudo em uma fugaz de ônibus em um momento em que as tropas russas cercaram a Capital.

Ela, seu filho e um grupo de outras 20 crianças do setor de oncologia fugiram em um ônibus comum, sem nenhuma estrutura médica e sem os remédios necessários para atender os pacientes.

O ônibus seguiu uma rota por Lviv, no oeste do país e conseguiram atravessar a fronteira com a Polônia nesta sexta-feira, chegando a um hospital em Gdansk.

Eles foram recebidos no Centro Clínico Universitário em Gdansk, e Nikita poderá continuar seu tratamento de quimioterapia.

Mais dois filhos

Tatiana tem mais duas filhas, de 6 e 14 anos, que estavam com o pai abrigadas no estacionamento de um prédio na Ucrânia. Eles ainda não tinham fugido porque não há gasolina e o pai, de qualquer forma, não pode deixar a Ucrânia porque foi convocado para a guerra.

Um apelo nas redes sociais fez com que uma família polonesa recebesse as crianças. Ela disse que tem medo de deixar suas filhas com crianças estranhas, mas não tinha outra opção. “É mais provável que elas sobrevivam assim”, disse.

O foco de Tatiana, agora, é garantir que o pequeno Nikita vença a leucemia para poder reunir a família novamente. “Estou procurando uma oportunidade para ir para bem mais longe”, afirmou.