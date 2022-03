Homem faz uma ‘brincadeira’ cruel com o cunhado e agora pode ser processado

Uma mulher se viu em uma situação complicada depois que seu marido decidiu fazer uma “brincadeira” com o irmão mais novo dela, e agora poderá ser processado pelo jovem.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher procurou o Reddit para compartilhar sua situação e pedir conselhos aos demais usuários da plataforma.

Ela explica que o problema entre seu marido e seu irmão mais novo começou quando o homem decidiu “pregar uma peça” no irmão de sua esposa.

O jovem, que tem 23 anos, e tem deficiência auditiva, utiliza um aparelho auditivo para facilitar seu dia a dia e seus estudos. Segundo ela, seus pais pagaram aproximadamente 4 mil dólares no aparelho utilizado pelo rapaz.

Durante uma visita do casal à casa de seus pais, ela conta que o marido achou que “seria divertido” esconder o aparelho auditivo do cunhado. Depois de algumas horas ele devolveu, mas foi surpreendido ao saber que, em algum momento, o aparelho quebrou.

“Meu irmão teve um colapso e começou a gritar com meu marido e a ameaçar processá-lo se ele não pagar um novo aparelho auditivo. Meu marido não o levou a sério”, conta.

O homem poderá ser processado pelo cunhado

Diante da situação, a mulher incentivou o irmão dizendo a ele que, se necessário, deveria prosseguir com a ação judicial contra seu marido.

No entanto, o homem não levou a ameaça a sério até que, alguns dias depois, ele percebeu que o cunhado falava sério.

“Ele começou a gritar e me pediu para falar com meu irmão para não seguir com o processo e eu me recusei, se ele fez isso, ele que arrume”.

“Ele ficou chocado, gritou que era uma brincadeira e que não tinha a intenção de quebrar o aparelho e depois me ofendeu por ficar ao lado do meu irmão”, conta a mulher.

Segundo ela, a discussão terminou quando ela subiu para o quarto sem a companhia do marido. O homem, por sua vez, começou a reclamar sobre como uma ação judicial seria ruim para eles no momento, já que ele não possui o valor pedido pelo cunhado.

“Esta manhã ele explodiu comigo dizendo que eu e minha família somos patéticos e que não aceitamos uma piada”.

Para os usuários do Reddit, a atitude do homem é que está completamente errada. “Esconder o aparelho auditivo de alguém não é uma brincadeira. Brincadeiras são divertidas para as duas partes e isso claramente não era”.