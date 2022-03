VÍDEOS: 5 sucuris que se tornaram notícia esta semana

A primeira semana de março de 2022 foi marcada por diversas notícias envolvendo a maior cobra do Brasil, a sucuri, que também é conhecida como “anaconda”.

Confira as imagens que se tornaram virais:

1. Sucuri caçando em Bonito, no Mato Grosso do Sul

Esta semana, Daniel de Granville, fotógrafo e biólogo com pós em jornalismo científico, que convive há 14 anos com as sucuris, compartilhou mais um registro raro da cobra no Instagram e impressionou os seguidores!

Você pode ver a história completa clicando aqui!

2. Pescador dá de cara com sucuri em barranco

O pescador Bruno Girotto De Castro, encontrou duas sucuris na beira de um barranco do Pantanal Sul Mato-grossense. As cobras são da espécie sucuri-amarela (Eunectes notaeus).

“Já pensou, pessoal, duas sucuris no mesmo lugar? (...) Essa é a pescaria no Pantanal!”, disse no vídeo.

Você pode ver a história completa clicando aqui!

3. Vídeo mostra sucuri de mais de 5 metros voltando para a natureza depois de missão de captura; ela comeu dois cachorros

Uma cobra sucuri de mais de 5 metros e 60 kg foi encontrada após comer dois cachorros. Ela voltou para a natureza e momento foi registrado

Você pode ver a história completa e o vídeo da soltura do animal clicando aqui!

4. Sucuri quando está prestes a ser levada por cachoeira

O canal “Terra da Sucuri” trouxe mais uma vez uma sucuri deslizando pelas águas transparentes e quase sendo levada pela correnteza de uma cachoeira.

As gravações foram feitas pelo guia de turismo, Vilmar de Oliveira Teixeira, na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Você pode ver a continuação do vídeo e a história completa clicando aqui!

5. Vídeo mostra homens se gabando por matar sucuri

Um vídeo triste viralizou esta semana. Segundo o Dol Notícias, na gravação é possível ver como uma cobra da espécie sucuri foi morta por três homens na zona rural de Cachoeira do Arari, no Marajó, interior do Pará.

“Pessoal acabamos de matar um ‘sucuriju’. Demos três tiros nele e quase nós não matamos. E se vier outro, nós vamos matar também”, diz um dos homens.