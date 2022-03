Erro de ortografia muda completamente o significado de uma tatuagem

Uma mulher achou que tatuar o nome de seu pai seria uma forma de homenagem apropriada, mas um erro do tatuador acabou fazendo com que a tatuagem tivesse um outro significado.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a jovem Kimberly decidiu compartilhar sua história em uma publicação no TikTok depois que o nome de seu pai, “John”, foi tatuado como “Jhon” e, graças a tipografia, parece significar outra coisa.

Segundo a jovem, que é dos Estados Unidos, seu desejo era tatuar o nome de seus pais acima dos joelhos. Como o nome de sua mãe, “Kristian”, tem uma grafia diferente o artista se concentrou mais em acertar do que em escrever “John” corretamente.

Em um vídeo ela mostra o resultado da tatuagem. “Então, aqui está a tatuagem que deveria ser “John”.

“Não é algo que dê para corrigir porque está no lugar que eu quero que esteja, eu teria que remover a tatuagem e fazê-la novamente”, explica.

O erro de ortografia deu um novo significado à tatuagem

Apesar do erro do tatuador, a jovem está tentando ver o lado positivo e confessou que seu irmão também cometia o mesmo erro quando era pequeno, desta forma isso se tornou uma espécie de “piada de família”.

“Quando éramos crianças, meu irmão fez uma assinatura de revista no nome do meu pai e soletrou o nome dele desta forma, então meio que é uma piada de família”, explica.

“Depois que contei para minha mãe ela disse que a tatuagem agora tem um significado a mais”.

Assim que descobriu sobre o erro, o tatuador entrou em contato pedindo desculpas à jovem. “Não estou chateada. O nome da minha mãe está perfeito e lindo. Estávamos super focados em acertar a ortografia do nome dela e acabamos errando no do meu pai”.

Além do erro na escrita do nome, os seguidores da jovem apontaram que, por conta da tipografia utilizada na tatuagem, a palavra pode ser facilmente confundida com “Thon” ou “Thorn”.

Por outro lado, alguns comentários a apoiaram: “Estou feliz que tudo tenha dado certo. É uma boa história para contar”, escreveu um seguidor.