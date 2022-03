Vídeo mostra sucuri reagindo quando está prestes a ser levada por cachoeira

Reprodução (YouTube - Sucuri no Pantanal Bonito MS)

O canal “Terra da Sucuri” trouxe mais uma vez registros impressionantes da maior cobra brasileira. Dessa vez, é possível ver como o animal desliza pelas águas transparentes e reage ao quase ser levado pela correnteza de uma cachoeira.

As gravações são feitas pelo guia de turismo, Vilmar de Oliveira Teixeira, de 43 anos, que documenta encontros impressionantes com sucuris na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Durante suas missões acompanhando turistas, ele capta e divulga imagens desta espécie com o objetivo preservar a fauna. Por isso, grava seus vídeos buscando a conscientização e respeitando o espaço do animal na natureza.

Confira o registro de mais uma sucuri avistada:

“Ela está voltando para dentro. Ela quase desceu a cachoeirinha”, comentam durante a gravação do segundo registro.

A sucuri é nativa das florestas da América do Sul e podem chegar a medir até 9 metros. As maiores sempre são as fêmeas da espécie.

Ela é uma excelente nadadora e tende a ficar a espreita na água para caçar suas presas. Elas podem engolir animais de médio porte, como jacarés, porcos e até capivaras.

Confira mais: Vídeo mostra sucuri de mais de 5 metros voltando para a natureza depois de missão de captura; ela comeu dois cachorros

De acordo com a Superinteressante, as sucuris podem demorar semanas para digerir as presas, e precisam ficar em repouso. Afinal, seu corpo passa por transformações impressionantes: sua pele e órgãos, como o esôfago e o estômago, se dilatam até três vezes mais que o normal.

Ela pode chegar a regurgitar o que comeu em caso de estresse, do contrário ela usa potentes enzimas digestivas para desintegrar a presa quase completa.

Ela mata suas vítimas por constrição, o que significa que aperta as presas até interromper o fluxo sanguíneo. As fêmeas costumam gerar entre 14 e 82 filhotes, que já nascem com cerca de 60 centímetros de comprimento.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!