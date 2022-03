TikToker encontra câmera escondida em banheiro de quarto do Airbnb

Brittany Walsh publicou no TikTok sua surpresa ao encontrar uma câmera escondida atrás do espelho. Foto: Reprodução TikTok

Este é o pesadelo de qualquer pessoa: viver um BBB não voluntário e mostrar-se na intimidade para desconhecidos. Imagine a situação: você tira alguns dias de férias, reserva um quarto para ficar em paz por alguns dias e, na chegada, toma um banho para começar seus dias de folga renovado, quando, de repente, você vê um buraquinho estranho no espelho e, ao inspecioná-lo, você percebe que é uma câmera espiã que alguma pessoa doente plantou. Foi exatamente isso que aconteceu com Brittany Walsh, uma mulher norte-americana que relatou no TikTok o que aconteceu com ela em uma Airbnb no Texas.

“Você está brincando comigo? Como ousa ter a audácia?” ela grita com raiva no vídeo, no qual mostra um pequeno dispositivo preto, que parece ser uma câmera espiã com um slot de cartão SD.

A mulher de 25 anos imediatamente chamou a polícia para investigar. No vídeo que ela carregou no TikTok, dois policiais podem ser vistos no Airbnb, que tem um letreiro indicando “Austin”, sugerindo que o local onde ela está é a cidade de Austin, no estado do Texas, nos Estados Unidos.

“Alguém vai ser acusado de gravação invasiva em um banheiro do Airbnb”, escreveu Brittany no vídeo, que também incluiu uma foto mostrando o espelho que segurava a câmera.

O primeiro instinto da mulher foi culpar o proprietário do apartamento, mas nos comentários sobre o post, ela especula que poderia ser o serviço de limpeza do local. “Presumo que os proprietários seriam inteligentes o suficiente para esconder melhor a câmera”, disse ela.

A Airbnb disse que está investigando a situação, pois suas políticas proíbem câmeras ou sistemas de gravação ocultos de qualquer tipo.

A colocação de câmeras espiãs nos banheiros é um crime sob a lei do Texas, punível com pena de prisão. No entanto, isso não impediu casos semelhantes a este. No final de 2021, um homem foi preso em Houston por colocar uma câmera no banheiro de um apartamento que compartilhava com uma mulher e por colocar um rastreador GPS em seu carro.