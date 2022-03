[SUSTO] Casal descobre quarto do pânico em casa recém-comprada

Casal encontra quarto do pânico em casa recém-comprada. Foto: Reprodução Reddit.

Um objeto que você pensava estar perdido, uma foto antiga ou dinheiro que você esqueceu que tinha, etc. Há muitas coisas boas que você pode encontrar em uma casa ou apartamento depois de se mudar para ela, mas uma sala de tortura não é uma delas. Mas isso foi exatamente o que um casal nos Estados Unidos encontrou.

O que parecia ser uma casa normal em Utah se tornou um lugar sinistro depois que seus proprietários descobriram um estranho cômodo escondido atrás de um móvel aparentemente comum.

O dono da casa explicou que encontrou o quarto depois de perceber que uma estante “parecia estranha” e decidiu mudá-la para o lado. Naquele momento ele percebeu que a peça de mobiliário era na verdade uma porta secreta, que ele não conhecia.

A situação intrigou os usuários do Reddit, que bombardearam o proprietário com perguntas. Entre os comentários, o dono da casa, identificado como @gundam2017, explicou que a sala não está listada no painel elétrico da casa, pois tem um painel próprio de energia.

Como o proprietário explicou, em nenhum lugar os documentos da casa mencionam a sala, que estava enterrada sob quase um metro de concreto no quintal.

A explicação para o mistério veio de outro usuário do Reddit, que disse conhecer a casa e que ela tinha pertencido a um parente.

“Essa era a casa dos avós da minha esposa. Essa sala de pânico foi construída há cerca de 8 anos. Na verdade, foi mais um projeto especial de seu avô do que uma sala de pânico”, escreveu @cactusbill2021.

A resposta parecia lógica para o proprietário. “Isso faz sentido, especialmente considerando como o sistema elétrico do quarto está atualizado”, disse ele, que convidou os ex-residentes para visitar a casa a qualquer momento.

Com o mistério revelado, tudo o que restava era a questão do que aconteceria com a sala, mas essa pergunta também foi respondida por @gundam2017, que explicou que aproveitará a baixa temperatura na “sala de tortura” para construir uma academia.