Influenciadora recebe elogios de seguidores por ter ganhado peso

As redes sociais estão cheia de histórias incríveis de homens e mulheres perdendo peso, que comemoram isso como cases de superação. Muitas vezes por não se sentirem confortáveis ou para serem pessoas mais saudáveis. Mas, o caso de uma influenciadora chamou a atenção justamente pelo contrário: sua meta era o ganho de peso. Ela compartilhou que tem uma doença que a impede que ganhe peso com facilidade e ganhou o apoio dos seus seguidores.

“Lutei para encontrar outras pessoas que tinham o mesmo problema que eu, que estavam tentando desesperadamente ganhar peso. Eu achava que ninguém mais entendia”, postou Mia Fevola, uma influenciadora e maquiadora com mais de 150 mil seguidores no Instagram. As imagens que acompanham essa legenda são duas fotos, uma de 2017 e outra de 2020, que explicam o peso que ela ganhou

“Estou agora mais pesada, mais feliz e mais saudável do que nunca”, escreveu o jovem de 22 anos na legenda, que tem mais de 21 mil likes até agora. “Entre as duas fotos ganhei 8 quilos”, escreveu ela, satisfeita.

Veja também: Influenciadora é acusada de matar dois homens em acidente de trânsito

No Instagram, Mia disse que tinha a doença celíaca e que “nunca tinha percebido a gravidade” da doença auto-imune e que era exatamente essa a razão pela qual ela não estava ganhando peso.

A doença celíaca causa uma reação imune à ingestão de glúten (uma proteína encontrada em alimentos contendo trigo, cevada ou centeio) e, com o tempo, leva a inflamações e complicações corporais, incluindo a má absorção de nutrientes.

“Meu médico me explicou que se meu corpo não absorver nutrientes como cálcio, eu poderia ter problemas como osteoporose aos 40 anos”, disse a influenciadora, que lembrou que ela foi vítima de piadas sobre seu problema, com pessoas rindo e dizendo a ela para “apenas comer alguma coisa”.

Eventualmente, a Mia conseguiu ganhar peso através do exercício e “comer consistentemente o alimento certo”. “Após anos de tentativas e erros, estou finalmente começando a entender o que funciona para mim”, disse ela, feliz.