Após uma cirurgia plástica dar errado, ela ficou com um par de chifres na testa

Uma mulher ficou completamente arrependida após ver o resultado de uma cirurgia plástica para alterar o formato de seus olhos. Após compartilhar imagens de seu novo visual, diversas pessoas disseram que ela parecia ter implantado chifres na testa.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher compartilhou seu novo visual, e seus arrependimentos, em um vídeo publicado no TikTok.

Jessie Carr afirmou que sua intenção era aprimorar o formato de seus olhos para garantir um visual no estilo “fox eye”, adotado por diversas influenciadoras e celebridades.

O procedimento consiste em utilizar fios biodegradáveis para levantar a região do final da sobrancelha modificando assim o olhar da pessoa. No entanto, no caso de Jessie as coisas não aconteceram como era esperado.

Após compartilhar os resultados de sua cirurgia, a própria mulher confirmou que desde a operação não “consegue se levar a sério” uma vez que agora ela parece ter chifres saindo da lateral de sua testa.

Ela compartilhou o resultado em suas redes sociais

Em sua publicação ela conta: “Esses fios de fox eye são definitivamente o meu maior arrependimento! Definitivamente não vale a pena, não funciona e me deixou com uma aparência péssima!”, explica.

“Inicialmente eu parecia com o MegaMente, estava muito inchada. Eles estouraram um vaso sanguíneo durante o procedimento, fiquei muito mal. Assim que o inchaço diminuiu eu notei que minhas sobrancelhas estavam levantadas e fiquei muito feliz”.

No entanto, com o passar dos dias e a diminuição do inchaço, a sensação dela acabou sendo diferente. “Algumas semanas depois eu percebi que tinha inchaços na cabeça e que os fios estava muito aparentes, pensei que isso iria diminuir, mas não foi o que aconteceu”.

“Agora vou precisar passar por outro procedimento, chamado Ultaformer, que dissolve os fios, além de precisar tomar anti-inflamatórios para tentar diminuir a inflamação e ainda assim não é garantia de que os fios se dissolvam”.

A publicação feita por Jessie já conta com mais de um milhão de visualizações e diversas pessoas comentando sobre sua aparência.

“Garota, aceite seus chifres, eles são legais”, escreveu uma pessoa ao que outra completou: “Você literalmente pagou para ter chifres”.