Agente funerária conta detalhes da rotina em sua profissão

Uma agente funerária decidiu compartilhar a rotina de sua profissão por meio de seu perfil no TikTok. Em vídeos mostrando detalhes de seu trabalho, Evie Rodriguez revela como é trabalhar em uma funerária.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, ela afirma que diariamente tem contato com coisas que a maioria das pessoas consideraria algo perturbador.

No entanto, para Evie ocorre exatamente o oposto e ela afirma estar feliz em compartilhar até mesmo as partes mais mórbidas de sua rotina de trabalho.

Em uma série composta por 43 vídeos, Evie relata o que são e para que servem itens que podem ser encontrados em uma funerária.

⚠️⚠️ATENÇÃO! Os vídeos e relatos podem causar desconforto!⚠️⚠️

Ela compartilha sua rotina como agente funerária

Em diversos vídeos, Evie mostra instrumentos utilizados para auxiliar no procedimento de preparação dos corpos antes do funeral.

No caso do vídeo número 43, ela demonstra o que é, e como é utilizado, um simulador odontológico. A peça é utilizada para suprir a falta de dentes ou dentadura do falecido.

A exemplo desta peça, existem outros vídeos que demonstram outros tipos de materiais que auxiliam a dar uma aparência mais serena aos entes queridos que se foram.

Quando o assunto é a maquiagem utilizada na preparação do corpo, Evie revela que existe um tipo certo de cosmético para utilizar.

“As maquiagens funerárias não são termogênicas e, por tal motivo, se misturam facilmente com a pele fria e não precisam do calor da pele para misturar e aplicar corretamente”, conta a jovem.

Ela ainda acrescenta: “Sei que alguém vai perguntar se isso pode ser utilizado no dia a dia, e alguns atores acabam utilizando este tipo de cosmético uma vez que não derretem facilmente com o calor da iluminação dos palcos”.

Se para alguns seguidores os vídeos publicados por ela são mórbidos, para outros são reconfortantes. “Adoro seus vídeos. Minha mãe faleceu e eu aprendi muito assistindo seus vídeos, o que você faz é muito importante”, escreveu um seguidor.