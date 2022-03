Vídeo mostra sucuri de mais de 5 metros voltando para a natureza depois de missão de captura; ela comeu dois cachorros

Uma cobra sucuri de mais de 5 metros foi encontrada após comer dois cachorros e capturada por funcionários da Prefeitura, Defesa Civil, médicos veterinários e voluntários da cidade Tambaú, em São Paulo.

De acordo com informações do portal ND+, a cobra foi encontrada oculta por um vegetação nas margens de uma represa onde funcionava um pesque e pague. No entanto, atualmente o local é uma área de proteção ambiental que pertence a um asilo da cidade.

A operação foi planejada depois que a maior cobra do Brasil matou dois cachorros nas proximidades. O animal foi encontrado sem ferimentos e mediu 5 metros e 10 centímetros e pesava cerca de 60 quilos.

As imagens impressionantes do animal e das pessoas envolvidas no resgate se tornaram notícia, mas a cobra também teve sua soltura de volta para a natureza documentada.

O prefeito Leonardo Spiga Real, declarou que a sucuri foi cuidadosamente colocada em um recipiente para ser levada para as margens do Rio Pardo, um local seguro e longe da área urbana.

“Agradeço todos os voluntários que se propuseram nessa mega operação de captura da sucuri. (...) Aos nossos heróis, que se prontificaram na captura e na condução da sucuri em um ambiente seguro a nossa gratidão”, disse Real.

Veja o momento em que a “anaconda” retorna para seu habitat:

A sucuri não é uma cobra peçonhenta, então ela não produz veneno. Como é semi-aquática, usa a beira de córregos, rios e lagos para caçar suas presas. Ela espera o momento em que os animais procuram as áreas alagadas para tomar água.

Sua forma de matar é mantendo uma forte mordida enquanto se enrola em volta da presa. O aperto é tão forte que impede os movimentos respiratórios e cardíacos.

Ao identificar a morte do animal, a sucuri “fareja” com a sensibilidade do focinho e da língua a cabeça da vítima, começando assim a engoli-la.

A Superinteressante explica que a pele e órgãos como o esôfago e o estômago da cobra se dilatam com facilidade, permitindo que a cobra engula presas enormes, podendo se expandir até três vezes!