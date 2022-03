Mãe fica furiosa ao saber que o filho comeu um bolo escondido

Uma mãe ficou completamente irritada após descobrir que sua melhor amiga ofereceu um pedaço de bolo para seu filho, mesmo sabendo que ela não permite que ela coma açúcar.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher descobriu que seu filho foi convencido a comer um pedaço de bolo de chocolate em uma festa infantil, mesmo sabendo que não deve comer açúcar.

Ela publicou sua situação em um fórum do Reddit, onde conta que levou o filho para o aniversário do filho de sua melhor amiga e, junto com a criança, levou alguns palitos de cenoura com molho ranch já que não permite que ele coma junk food ou açúcar.

“Minha melhor amiga faz muito bolo e fez um de chocolate especialmente para o aniversário do filho dela. Eu não deixo meu filho comer bolo e isso é uma preferência minha, pela saúde dele e não por motivos de alergia. Ele não é diabético e nem tem problemas com glúten”, conta a mãe.

Segundo ela, o filho sabe que não deve comer bolo e, ao contar isso para seu amigo, percebeu que o menino ficou chateado. “Seu amigo ficou triste e disse a ele que eram um ‘bolo bom’ e não ruim como eu disse, porque foi feito pela mãe dele e era seu bolo de aniversário”.

Ela ficou completamente irritada ao descobrir que o filho comeu o bolo

Diante do pedido do amigo e da informação de que “era um bolo bom”, o menino decidiu comer um pedaço e acabou “ficando agitado e irritado por causa do açúcar”, conforme escreveu a mãe.

“Eu disse para minha amiga que ela precisava castigar o filho para ensiná-lo a não pressionar outras crianças a comerem coisas que não podem”, explica a mãe.

“Ela disse que não faria isso porque não era uma questão de alergia ou saúde, e que lamentava pelo mau-humor do meu filho. Então ela se recusou a punir ou conversar com o filho sobre isso no aniversário dele, mas afirmou que vai observar para se certificar de que ele não faça isso novamente, além de conversar com ele em outro momento”.

Com isso, ela ficou extremamente chateada com a melhor amiga pois acredita que ela e o marido tem “o hábito de sempre dizer sim ao filho e nunca castigá-lo”.

Para os usuários do Reddit, ela não deveria ficar irritada, uma vez que está agindo errado nesta situação. “Você está agindo errado, quando seu filho perceber toda a comida que ele não pode comer ele vai começar a roubar comida, esconder comida e outras coisas e vai ter problemas alimentares. As crianças precisam ser ensinadas a comer com moderação”.

Outro usuário completou: “O menino ofereceu um pedaço de bolo feito pela mãe dele para seu amigo e você quer que ele seja castigado por isso? O garoto não o pressionou, seu filho escolheu comê-lo”.