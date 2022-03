Homem viaja para passar férias na Ucrânia e é convocado pelo exército

Tim viajou para Ucrânia com sua família antes da invasão (Reprodução / The Mirror)

Um ucraniano, residente no Reino Unido, viajou para a Ucrânia acompanhado de sua esposa e seus dois filhos para esquiar durante suas férias. No entanto, com a invasão das tropas russas ele foi convocado pelo exército e não poderá deixar o país.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Tim Dmitrenko viajou com sua família para passar férias na Ucrânia, seu país natal, e pretendia retornar para sua casa no Reino Unido após uma temporada de esqui.

Eles chegaram ao país no dia 18 de fevereiro, apenas algum tempo antes das tensões se intensificarem nas fronteiras do país.

Tim e sua família estavam em solo ucraniano quando as tropas de Putin invadiram a Ucrânia no dia 24 de fevereiro e, por conta da lei marcial, ele está impedido de deixar o país por estar dentro da faixa etária que poderá ser convocada para servir as forças armadas.

“Eu sabia que a guerra havia começado e não sabia o que fazer”. — Tim Dmitrenko

“Acordei às 5 da manhã naquele dia. Quando verifiquei meu celular eu vi as notícias urgentes sobre a invasão. Fiquei chocado”, conta Tim.

Em seu relato, ele explica que no mesmo dia em que soube da invasão tentou sair do país com a família, mas as filas imensas de carro não os deixaram chegar rapidamente até a fronteira com Budapeste.

Eles então conseguiram apoio com um amigo de Tim, morador de uma cidade vizinha próxima a fronteira com a Eslováquia.

A esposa de Tim, seu filho de 11 anos e sua filha de 15 cruzaram a fronteira em segurança, no entanto, por conta de lei marcial, Tim não poderá deixar o país uma vez que é um cidadão ucraniano do sexo masculino.

“Foi horrível me separar deles”

Emocionado, Tim conta que sua família conseguiu deixar a Ucrânia no dia 25 de fevereiro. “Foi horrível. Todos nós choramos. Meu filho nunca chora e quando eu disse que eles precisavam fugir, ele começou a chorar”.

“Ele pediu meu chapéu e eu coloquei na cabeça dele. Toda vez que eles me ligaram, ele estava usando. O importante é que eles estão seguros. Eu só espero que isso termine logo”. — Tim Dmitrenko

Enquanto estudava na Ucrânia, durante a universidade, Tim participou de um treinamento militar e estudou o sistema de defesa aérea BUK-M1. Por tal motivo, o exército o considera como sendo o equivalente a uma tropa de ‘reserva’ com experiência em defesa aérea.

“Isso não é real, você não faz isso durante uma batalha. Vinte anos se passaram desde então, eu não sei de mais nada”. Conta Tim.

Recentemente, ele foi informado de que o exército ainda não precisa de alguém com “suas habilidades” e foi instruído a retornar ao posto militar no dia 05 de Março, quando saberá se será enviado par aa guerra.

“Eles podem me mandar de volta ou me dizer que precisam de mim”. Ele ainda explica que, caso seja recrutado, será enviado para um curto período de treinamento antes de ser enviado para uma das bases espalhadas pela Ucrânia.

“Estou tentando entender tudo isso. Estou nervoso. Putin está bombardeando um país pacífico. Está bombardeando grandes cidades e forçando as pessoas a fugir. Ele não esperava resistência, mas nosso exército é um dos mais fortes do mundo”.