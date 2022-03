Homem amputa o próprio pênis após ter alucinações causadas por droga na Tailândia

Crédito Sad man holding head with hand (Reprodução Freepik - jcomp)

Em um caso preocupante, um homem amputou o próprio pênis recentemente após ter alucinações causadas pelo uso de droga na Tailândia. O caso impactante foi publicado pelo ‘Journal Of Medical Case Reports’.

Como informado, o jovem de 23 anos relatou uso de cannabis por 2 anos e descontinuou por cerca 3 meses. No entanto, voltou a fumar dois cigarros novamente, antes das alucinações.

Duas horas depois, ele teve uma ereção peniana, sentiu uma dor aguda e persistente e relatou que sua glande parecia distorcida.

Com a intenção de erradicar a dor, ele decidiu aparar a pele do pênis várias vezes e amputou completamente usando uma tesoura.

A psicose induzida pela cannabis foi diagnosticada já que os sintomas começaram após o uso da erva, sem evidência de abuso de outras substâncias.

Para confirmar a exposição à cannabis, um exame de urina acabou dando positivo, conforme detalhado no relato científico.

Na unidade hospitalar, o sangramento foi controlado, e um urologista (especialista no tema) iniciou uma cirurgia de reparação.

No entanto, após analise do especialista, o pênis foi considerado ‘muito sujo e frágil’ para reconstrução, não tendo outra soluçñao.

Ainda de acordo com as informações, após admissão e descontinuação da cannabis, seu delírio e alucinação diminuíram.

Com informações do ‘Journal Of Medical Case Reports’